Kráska z Jojky sa pochválila novou FOTO: Verejnosť sa do nej pustila... To je už naozaj silná káva!

BRATISLAVA/BENÁTKY – Je krásna, je talentovaná a svojou prácou by dokázala aj z osla urobiť jednorožca. Prominentná vizážistka Lucia Sládečková (34), ktorá pôsobila v jojkárskej šou Nákupné maniačky, sa pochválila fotkou z pobytu v Benátkach. Ľudia sa ale do nej pustili s negatívnou kritikou!

Lucid si odskočila so svojou kamarátkou do Benátok, kde sa v čase jej návštevy konal Medzinárodný filmový festival. Práve vďaka tomu sa dvom kráskam podarilo natrafiť na karikatúru ľudskej bytosti v podobe Rodriga Alvesa, svetu známeho skôr ako živý Ken. Baby sa potešili a hneď si s ním urobili aj fotku, ktorou sa vizážistka pochválila na sociálnej sieti.

Lucia patrí medzi prominentné vizážistky, ktoré dokážu s mejkapom zázraky. Zdroj: Instagram L.S.

Na tom by nič zvláštne nebolo, keby k fotke nevyjadrila uznanie pre tohto človeka bez akejkoľvek mimiky. „Odpadnem asi. Nech si myslí, kto chce, čo chce. Ja uznávam iné bytosti. A stretli sme ich naozaj veľa,“ napísala k záberu Lucid. Práve kvôli tomuto komentáru sa do nej ľudia pustili a vyjadrili svoje pohoršenie nielen nad výzorom muža, ktorý sa viac podobá na umelú figurínu, ale aj nad jej slovami.

Touto fotkou sa Lucid pochválila na instagrame a spustila vlnu kritiky. Zdroj: Instagram L.S. ​

„Tiež uznávam ľudí, čo majú svoj štýl, ale nie ľudí, čo to zjavne v hlave nemajú ok,“ napísala jedna z komentujúcich. Ďalšia sa pridáva: „Choré. Takých ľudí netreba uznávať. Takým treba nastaviť zrkadlo, aby sa spamätali.“

Objavil sa aj prudší komentár. „Čím ho uznávaš? Tým, že má 100 plastík? Ako je výnimočný ten človek, že vyzerá ako obluda? Viem len jedno, že takí ľudia to nemajú v hlave v poriadku a je to nevyrovnaný človek a ešte k tomu psychicky narušený. Treba obdivovať tých ľudí, ktorí druhým ľuďom pomáhajú, chudobným alebo chorým, a nie takých ľudí, takých psychopatov, čo ničia seba a nevedia, čo robiť s peniazmi. Radšej keby tie peniaze dal na charitu a nie na toľko plastík!“ rozhorčila sa diskutujúca.

Takto sa do Lucid pustila jedna z diskutujúcich. Zdroj: Instagram L.S.

Lucia sa však nenechala osočovať a napísala svoje stanovisko, prečo Kena uznáva. „Ja si ho obraňovať nebudem, lebo mi je jedno, ako žije a čo robí,“ reagovala potetovaná kráska. „Ja uznávam ľudí všeobecne, to je pointa! Lebo nech vyzerá akokoľvek a nielen on, každý má právo žiť podľa seba a nemusí sa nám to páčiť. Niečo chcel a dosiahol to! Ja vnímam veľmi veľa vecí úplne inak. Nevelebím úplne iné osoby, ktoré zas velebíte vy. Každého názor. Ja som sa s ním stretla a chcela som si urobiť fotku,“ uzatvorila.

Lucia na svoje vyjadrenie nenechala ľudí dlho čakať. Zdroj: Instagram L.S.

Lucia Sládečková uznáva ľudí všeobecne. Zdroj: Instagram L.S.