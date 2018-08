Havranová z Oteckov 4 mesiace po utajovanej svadbe: Konečne prehovorila... O svadbe aj o dieťati!

BRATISLAVA – Po pár mesiacoch vzťahu vhupla do manželstva. Svoju svadbu tajila a nevyjadrovala sa k nej. My sme Máriu Havranovú (24), dnes už Bartalos, stretli na tlačovke k programu Tvoja tvár znie povedome, kde bude súťažiť. Opýtali sme sa na svadbu, aj na dieťa!

Mary Bartalos sa dostala do povedomia ľudí vďaka seriálu Kukučka, momentálne ju verejnosť vníma najmä ako učiteľku zo seriálu televízie Markíza, Oteckovia. Od septembra ju budeme môcť vídať aj v zábavnej šou, kde sa bude meniť na slávnych interprétov.

Láska medzi Mary Bartalos a jej manželom Adriánom bije do očí. Zdroj: Instagram M.B.

Mladá herečka sa len pred štyrmi mesiacmi tajne vydala a k svadbe sa veľmi nevyjadrovala. Nám sympatická ryšavka prezradila detaily zo svojho veľkého dňa. „Pre mňa to bol strašne silný zážitok, celý ten deň, aj celé to, ako sa mi to v živote stalo, že to bolo naozaj také niečo nečakané, čo prišlo naozaj vo chvíli, keď som to najmenej čakala,“ povedala pre náš portál. Ako sama tvrdí bol to pre ňu silný zážitok a každým dňom je silnejší. Usmievavá Mária žiari šťastím.

„Svadba bola nádherná od začiatku do konca. Samozrejme, že asi ten najsilnejší moment je práve ten, kedy si naozaj povieme to svoje áno a od tejto chvíle je to už naozaj navždy,“ vyjadrila sa k tomu, čo jej najviac utkvelo zo svadby v pamäti. Dôležité pre ňu bolo aj to, že strávila čas so svojou rodinou, keďže s nimi nie je veľmi často.

Manželia Bartalosovci si spolu radi aj zacvičia. Zdroj: Instagram M.B.

V podstate ešte stále čerství manželia síce nemajú zatiaľ vlastné zázemie, no o spoločnom hniezdočku premýšľajú. Krásna pani Bartalos sa vyjadrila aj na tému spoločného bábätka: „Vôbec sa týmto veciam nebránime, takže kedy to bude, vtedy to bude a my sa budeme tešiť.“

Viac o tom, aká bola svadba a ako sa cíti v úlohe manželky sa dozviete vo videu.