Šok pre herca Ivana Romančíka: Jeho brat je mŕtvy († 62) ... Telo našli v byte po 2 týždňoch!

Do redakcie nám cez víkend prišla správa, že známy slovenský herec Ivan Romančík prišiel o nevlastného brata. „Zomrel Juraj Romančík, syn Ela Romančíka. Bývalý operetný herec,“ znel tip od čitateľa, ktorý nám prišiel do mailu. „Viem iba to, že bol dlhší čas asi mŕtvy, dnes uňho hasiči vyrazili dvere,“ dodal náš zdroj.

My sme sa snažili zistiť podrobnosti, no informáciu o smrti Juraja Romančíka nemali ani v divadle Nová scéna, kde herec dlhší čas pôsobil. O jeho smrti nevedel dokonca ani jeho známejší brat Ivan. „Neboli sme v kontakte dlhé roky. Každý mal svoj život. Písal mi niekto na facebooku, že brat zomrel, ale nemám o tom bližšie informácie. Budem musieť ísť do Petržalky na miestny úrad a tam sa, dúfam, dozviem viac,“ povedal Novému času Romančík.

Telo Juraja Romančíka (vľavo) našli cez víkend v počiatočnom štádiu rozkladu. Zdroj: ahojahoj.szm.com

Bývalého herca a speváka Juraja Romančíka mali objaviť v jednom z petržalských bytov na základe veľkého smradu. „Dva týždne sa tu šíril neznesiteľný zápach,“ povedal denníku jeden z Jurajovych susedov z bytovky, kde bola napokon privolaná polícia.

„V súvislosti s vami uvedeným prípadom bola hliadka PZ 18. augusta privolaná z dôvodu vykonania asistenciu pri otváraní bytu príslušníkom HaZZ. Po otvorení bolo v priestoroch bytu nájdené telo 62-ročného muža bez známok života. Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil ako príčinu smrti muža cudzie zavinenie,“ vyjadril sa hovorca krajskej polície v Bratislave Michal Szeiff.