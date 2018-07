Mendrejovej otec vyvetral novú rodinku: V obchoďáku s mladou manželkou aj malou dcérkou!

BRATISLAVA - Keď sa minulý rok dostala na verejnosť informácia o tom, že sa otec bývalej missky Denisy Mendrejovej (31), Ivan (55), znovu oženil, bol to šok. Do chomúta vliezol s o 23 rokov mladšou milenkou Ivanou Marmare (32). V septembri sa dvojici narodila dcérka. A v týchto dňoch sa nám šťastnú rodinku podarilo nafotiť v jednom z nákupných centier. Pozrite, ako im to spolu pristane!

Podnikateľ Ivan Mendrej sa do módnej návrhárky Ivany Marmare zahľadel pred štyrmi rokmi a bol kvôli nej ochotný opustiť svoju rodinu. Dnes má už novú rodinku s ňou. Pred rokom totiž so svojou o 32 rokov mladšou milenkou vstúpil do chomúta a v septembri sa im už narodila aj spoločná dcérka.

Dvojicu sme v týchto dňoch náhodne stretli v jednom z bratislavských centier, kde sa spolu so svojou dcérkou vybrali na nákupy. Manželia vyzerali šťastne a hrdo pózovali so svojím skoro ročným dievčatkom. Pozrite, ako im to spolu pristane!

V nákupnom centre sme náhodne stretli podnikateľa Ivana Mendreja s mladšou manželkou a ich dcérkou. Zdroj: Jan Zemiar

V tej chvíli sa v neďalekom kine konala premiéra novej českej komédie Chata na predaj, v ktorej si zahrali aj slovenské herečky Zuzana Kronerová a Judit Bárdos. A zatiaľ čo staršia z nich pútala pozornosť mladistvým lookom, mladá herečka zas hviezdila vďaka dokonalému stylingu.

Zuzana Kronerová pôsobila na premiére mladistvo a zviežo. Zdroj: Jan Zemiar

Judit Bárdos bola na premiére naozaj krásna. Zdroj: Jan Zemiar