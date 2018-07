Známe postavičky z markizáckej reality šou: Tvoria pár... A aha, aké pikantné video spolu natočili!

Pred kamerami boli súperi, dnes sú z nich partneri! Televízne šou núkajú súťažiacim možnosť vybojovať si rozprávkovú výhru a divákom zábavu pred televíznymi obrazovkami. No niekedy majú aj pridanú hodnotu - môžu z nich vzísť nové priateľstvá, či dokonca lásky. Toto je prípad aj Dominika Turčana a Anny Krištofovej z reality šou Ostrov.

Ako sa nám podarilo zistiť, dvojica, ktorá v šou proti sebe stála v súperiacich tímoch, dnes tvorí pár. No paradoxne ich nespojil markizácky projekt, ale náhoda. Rok a pol po odvysielaní dobrodružného formátu sa totiž bývalí súťažiaci z Ostrova stretli v jednom z bratislavských podnikov. „Dali sme sa dokopy 18. februára tento rok, náhodne sme sa stretli v dnes už zatvorenom klube tu v Bratislave. Za pár mesiacov sme toho stihli strašne veľa,“ prezradil pre Topky.sk Dominik.

Úprimne poznamenal, že zo stretnutia s Aničkou veľké očakávania nemal. Chcel sa vraj len pobaviť. No ako sa hovorí, srdcu nerozkážeš. „Pôvodne to mal byť len sex na jednu noc a je z toho žena môjho života,“ dodal Turčan. Ten sa živí réžiou a produkciou reklám a videí. No a jedno poriadne pikantné natočil aj so svojou sexi partnerkou. Pozrite si VIDEO vyššie!

Profil Dominika Turčana, keď súťažil v šou Ostrov. Zdroj: TV MARKÍZA

Profil Anny Krištofovej, keď súťažila v šou Ostrov. Zdroj: TV MARKÍZA