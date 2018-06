Krásna markizáčka rapídne pribrala: 20 kíl navyše... Pozrite, aká je z nej gulička!

Katarínu Lackovú poznajú fanúšikovia z uplynulej série nablýskanej šou Let´s Dance, kde sa spolu so spevákom Tomášom „Yxom“ Dohňanským z Hexu prebojovali do tretieho kola. Od tancovania a svetiel reflektorov si však brunetka musela dať na dlhšiu dobu pauzu. No a dôvod? Ten najkrajší!

Sexi tanečnica totiž nosí pod srdcom svoje prvé dieťatko, ktoré by sa už čoskoro malo vypýtať na svet. Hoci prežíva to najúžasnejšie obdobie svojho života a svojho vytúženého dievčatka sa už nemôže dočkať, Katka sa musela zmieriť s tým, že počas tehotenstva pribrala 20 kíl a poriadne sa zaguľatila.

„Aj keď sa mi pri pohľade do zrkadla a na váhu krížia oči, je to tých najkrajších 20 kg navyše, aké si žena môže predstaviť. Snáď to pôjde aj dole tak jednoducho, ako to vyšlo hore,“ napísala k zverejnenému záberu na sociálnej sieti šťastná budúca mamička. Aj napriek niekoľkým kilám navyše jej to však mimoriadne pristane a treba uznať, že je z nej naozaj krásna tehuľka. Pozrite!

Tehotná Katarína Lacková sa už poriadne zaguľatila. Zdroj: Instagram

Počas tehotenstva pribrala Katarína Lacková 20 kilogramov. Toto krásne obdobie si však mimoriadne užíva. Zdroj: Instagram