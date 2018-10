Wau, to je ale sexi kosť! Neuveríte, ako vyzerala porotkyňa z Let’s dance pred 20 rokmi!

Tatiana Drexler

Zdroj: Jan Zemiar

- Tento článok vás pred rokom zaujal najviac - BRATISLAVA - No páni, to snáď ani nie je ona! Porotkyňa Tatiana Drexler (54) je už nejaký ten rok neoddeliteľnou súčasťou markizáckej šou Let's dance a je všeobecne známe, že v minulosti pôsobila ako profesionálna tanečnica, ktorá má na konte množstvo úspechov. My sme sa dostali k fotografiám z jej aktívnej súťažnej kariéry a... wau, vyzerala naozaj božsky!