Teploty v Austrálii klesli: Hrozba požiarov však podľa úradov zďaleka nepominula

Varovania prišli po sobotňajšom "príšernom dni" extrémnych horúčav a nebezpečných podmienok, za ktorých plamene podľa predpokladov zničili stovky ďalších domov. V sobotu tiež hlásili úmrtie jedného muža, čím sa počet obetí od začiatku "sezóny" lesných požiarov v septembri zvýšil v celej Austrálii na 24 mŕtvych. Požiare v tomto období postihli šesť austrálskych štátov a jedno z dvoch teritórií krajiny, v ktorej spálili viac než šesť miliónov hektárov porastov.

V sobotu v Novom Južnom Walese horelo vyše 150 lesných požiarov, ďalších 45 hlásili z Viktórie. Austrálsky premiér Scott Morrison v nedeľu v dymom zahalenom hlavnom meste Canberra oznámil, že federálna vláda vytvorí Národný úrad pre obnovu po lesných požiaroch, ktorý bude so štátnymi úradmi a armádou spolupracovať na boji proti požiarom a riešení ich následkov.

Zdroj: SITA/Australian Department of Defense via AP

Úplný rozsah škôd spôsobených požiarmi v sobotu nie je známy, hoci aj vzhľadom na teploty, ktoré v častiach Sydney dosiahli 48 stupňov Celzia, a vietor s nárazmi do 80 kilometrov za hodinu úrady predpokladajú, že zničené mohli byť stovky budov. V niektorých oblastiach Nového Južného Walesu boli aj v nedeľu naďalej prerušené dodávky elektriny a telefonické služby. "Včera to bol príšerný deň," povedal veliteľ štátneho hasičského zboru Shane Fitzsimmons novinárom v nedeľu ráno. Neskôr, večer informoval o "zmiernení podmienok" po daždi na južnom pobreží. "Je to určite vítaná úľava," povedal. "Ale žiaľ, požiare to neuhasí."

Zdroj: TASR/ AP Photo/Rick Rycroft

Vo Viktórii, kde úrady pokračujú v hromadných evakuáciách s pomocou armády, sa v nedeľu počet nezvestných znížil na štyroch. Ochladenie a mierny dážď poskytli načas úľavu pre hasičov aj v tomto štáte, kde tento týždeň potvrdili zničenie asi 110 budov. V hlavnom meste Canberra uzavreli pre zlú kvalitu vzduchu v dôsledku požiarov v regióne obchody, verejné a kultúrne inštitúcie i univerzity, pričom boli zrušené tamojšie lety i pozastavené poštové služby.

Vláda Teritória austrálskeho hlavného mesta (ACT) požiadala obyvateľov, aby nevychádzali von. Hasičský a záchranný zbor len v sobotu večer reagoval na viac ako 200 automatických požiarnych hlásičov, ktoré spustil hustý dym. Oficiálny index kvality ovzdušia v meste dosiahol v nedeľu popoludní 3362, pričom za hrozbu pre zdravie sa považujú jeho hodnoty nad 200, píše DPA.

Zdroj: SITA/Australian Broadcasting Corporation, Channel 7, Channel 9 via AP

Obyvatelia Canberry sa medzitým sťažovali na nedostatok masiek, aké pri dyme z požiarov odporúča zdravotnícky úrad. Vláda ACT oznámila, že v pondelok bude k dispozícii nová dodávka 100.000 takýchto masiek, pričom federálna vláda poskytne zo svojich rezerv ďalšie pre hasičov.