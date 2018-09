FOTO Smrtiaceho supertajfúnu, ktorý ochromil Filipíny: Milióny ľudí sú bez elektriny

Obete na životoch hlásia predovšetkým v súvislosti so zosuvmi pôdy a účinkami prudkého vetra a dažďa na obytné domy. Medzi štyrmi osobami, ktoré usmrtil jeden zo zosuvov v provincii Nueva Vizcaya, boli podľa Tolentina aj dve deti. Ďalší dvaja ľudia sú nezvestní a spolu s inými, zatiaľ nepotvrdenými obeťami, môže celkový počet mŕtvych stúpnuť až na 16, dodal poradca. Z vysoko rizikových oblastí podľa neho evakuovali približne 87 000 ľudí.

Zdroj: SITA/AP Photo/Aaron Favila

Predošlé správy uvádzali, že svoje príbytky muselo opustiť až 105 000 ľudí, najmä v pobrežných oblastiach. Tzv. supertajfún Mangkhut zasiahol ešte v noci na sobotu miestneho času severovýchodné pobrežie Filipín. Jeho centrum prešlo nad pevninu v meste Baggao v provincii Cagayan na severe ostrova Luzon, takmer 400 kilometrov severne od Manily. V zasiahnutých oblastiach spôsobil aj záplavy, prerušenie dodávok elektriny pre viac než štyri milióny ľudí a výpadky v leteckej, lodnej i cestnej doprave.

Typhoon Mangkhut is the strongest storm of 2018 so far. It made landfall in the Philippines early Saturday morning, bringing ferocious gale-force winds and pounding rains https://t.co/DgnDaNgBB0 pic.twitter.com/htwEL6FyLu