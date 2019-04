FOTO Jana šla navštíviť rodičov do Bratislavy: Keď vyšla z paneláku, skoro ju porazilo

BRATISLAVA - Zaparkovať v bratislavskej Petržalke sa často zdá ako nesplniteľná misia a keď sa to aj podarí, môže sa stať to, čo našej čitateľke Janke. Po tom, ako našla miesto pre svojho štvorkolesového tátoša, ju úplne odrovnalo, ako zaparkoval vodič za ňou. Zabránil jej totiž úplne vo výjazde.

Jana išla do Petržalky spolu so svojím dvojročným synčekom navštíviť cez víkend okolo obeda svojich rodičov. V tomto čase zaparkovala ešte bez problémov. Zhruba o polhodinu neskôr sa išla so synom poprechádzať von. A práve vtedy ju skoro porazilo. Jej citroen už stihli obkolesiť ďalšie dve vozidlá, čo by ešte nebol žiadny problém, no pozrite na auto za ňou!

Zdroj: Tip čitateľa

Hoci pred aj za autom našej čitateľky bolo dosť voľného priestoru, vodič škody s českou ŠPZ-tkou zaparkoval tak, že Jane nenechal žiadny priestor na vyparkovanie. Vozidlo navyše malo zaradenú rýchlosť, takže ani posunúť sa ho nedalo. "Nechápem, ako tak mohol zaparkovať. Za sebou mal ešte minimálne meter a pol voľného miesta a on sa natlačil tesne za mnou tak, že by som nedokázala vyjsť von," čuduje sa Jana.

Zdroj: Tip čitateľa

Nakoniec všetko dobre dopadlo a keď odchádzala domov, obe autá už boli preč, takže bola schopná vyparkovať a nemusela čakať, kým sa dotyčný vodič vráti a uvoľní jej miesto. Nie všetci však majú také šťastie a mnohým, ktorých iní vodiči zablokujú podobným spôsobom, neostáva nič iné, len hromžiť.