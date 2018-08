Pellegrini sa nebráni myšlienke, že by bol 21. august pamätným dňom

Peter Pellegrini

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - V prípade, že by vznikla spoločenská objednávka, aby bol 21. august pamätným dňom, premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by sa nebránil diskutovať o tejto myšlienke. Povedal to v utorok na brífingu po tom, čo si spolu s členmi vlády pripomenul 50. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa pri hrobe Alexandra Dubčeka.