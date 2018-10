Žilinčanov hnevá mestské parkovanie. Ročne na ňom súkromník zarobí vyše 200 000 €

Komu vyhovuje situácia s parkovaním v Žiline?

Ešte za primátora Slotu sa v Žiline podpísala „pozoruhodná“ parkovacia zmluva, z ktorej profituje už roky firma SIRS, ktorú zastupuje miestny podnikateľ George Trabelssie. Trabelssieho nadštandardné vzťahy s viacerými politikmi sú už roky verejným tajomstvom.

Podnikateľ nemusel investovať, len osadil parkovacie hodiny

Zaujímavé je, že ulice s parkoviskami patria mestu Žilina, ktoré ich však veľmi ochotne a veľmi nevýhodne prepožičalo súkromnej firme. Firme SIRS tak stačilo len osadiť na uliciach v centre parkovacie hodiny a počítať zarobené desiatky tisíc eur.

Čo na to hovoria právnici? Zmluva sa dá zrušiť!

Peter Fiabáne, jeden z kandidátov na post primátora Žiliny, má v rukách niekoľko nezávislých právnychanalýz. Všetky označujú zmluvu za veľmi nevýhodnú pre mesto a právne napadnuteľnú. Fiabáne verejne oznámil svoj zámer parkovaciu politiku opätovne vrátiť do rúk mesta.

Ak sa zmluvy zrušia, ušetrí sa cez 200 000 € ročne

Ak by sa podarilo dotiahnuť zrušenie zmlúv do úspešného konca, profitovať z toho budú najmä Žilinčania. Keďže mesto v posledných rokoch trpí na nečistotu, ale aj nedostatok bezpečnosti, suma, ktorá sa ušetrí na parkovacích zmluvách sa môže využiť aj v týchto oblastiach. A je to naozaj nezanedbateľná čiastka – až 200 000 € ročne. Podľa niektorých odhadov môže byť skutočná suma ešte podstatne vyššia.

Žilinčania môžu podpísať aj petíciu

Za vrátenie parkovacej politiky do rúk mesta môžu zabojovať žilinčania aj prostredníctvom online petície, ktorá môže pomôcť vytvoriť tlak na zrušenie nevýhodných zmlúv.

