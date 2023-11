Český spevák v 18-ke: Tajil vzťah... Našiel si staršiu a rozvedenú!

Karel Štědrý (Zdroj: Supraphon)

PRAHA - Synáčik z učiteľskej rodiny si predsa nemôže vziať staršiu a rozvedenú... Preto spevák Karel Štědrý svoju známosť pred rodičmi tajil. Priznal ju, až keď očakávali spoločné dieťa. Bohužiaľ, po rokoch jeho žena podľahla rakovine a neskôr s vážnymi chorobami bojoval aj on. Dnes si pripomíname šieste výročie jeho smrti.

Populárny spevák bol spojený s divadlom Semafor a preslávil sa duetom Mám malý stan, ktorý naspieval s Waldemarom Matuškom. Pôsobil aj ako herec a po roku 1989 úspešne podnikal. V posledných rokoch života podľa iDnes.cz trpel Alzheimerovou chorobou.

Karel Štědrý sa narodil 10. apríla 1937. Rodák z Prahy sa na prianie matky stal inžinierom v odbore železničného staviteľstva, ale tejto profesii sa nikdy nevenoval. Od mladosti amatérsky spieval.

V roku 1958 sa Štědrý stretol s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrom a o rok neskôr spolu s nimi založil legendárne divadlo Semafor. Pôsobil tam ako spievajúci herec, účinkoval napríklad v predstaveniach Člověk z půdy alebo Taková ztráta krve.

Štědrý sa však preslávil ako spevák, a to predovšetkým duetami ako Milenci v texaskách (s Josefem Zímou) či Potkal potkan potkana (s Jiřím Suchým). Pravdepodobne najpopulárnejšia bola pieseň Mám malý stan.

Karel Štědrý (Zdroj: Supraphon)

Svoje dve dcéry Štědrý pomenoval Zuzana a Tereza podľa semaforských hitov, ktoré jeho priateľ Matuška spieval.

Štědrého si okrem Semaforu môžu diváci pamätať taktiež z drobných úloh vo filmoch Noc na Karlštejně, kde hral zbrojnoša, alebo Trhák, kde stvárnil inseminátora. V televízii v 80. rokoch moderoval program Diskotéka pre starších a pokročilých, v ktorom fungoval tanečný parket a hrala živá hudba.

Po roku 1989 sa síce neprestal venovať umeleckej dráhe, popritom sa však pustil aj do podnikania - v Česku zavádzal nápojové automaty.

Karel Štědrý bol trikrát ženatý. „Moja prvá žena – ja som sa s ňou zoznámil na plavárni. Mal som 18 a to bola pre mňa proste ženská ako hrom. Ona bola staršia ako ja, ale bola to kočka,” povedal v relácii 13. komnata. „4 roky sme spolu chodili a dva roky som ju zapieral rodičom. Ja som vždy hovoril, že chodím s inou, ktorá bola mladšia a ktorá mi vekom zodpovedala. Lebo z učiteľskej rodiny – keby sa roznieslo, že synáčik si berie rozvedenú pani... Tak som ju stále tajil, až bola v inom stave,” dodal.

Karel Štědrý s prvou manželkou Janou (Zdroj: ČT)

Práve s prvou manželkou Janou mal spomínané dve dcéry. Druhé manželstvo mu nevyšlo a trvalo len krátko. S treťou manželkou Evou mal syna Karla.

O prvú manželku prišiel spevák kvôli rakovine. „Nechcem na to spomínať. Vždy, keď si na to spomeniem, necítim sa dobre. Počítal som s tým, že spolu budeme žiť, kým sa bude dať,” povedal so smútkom pre Českú televíziu.

S rakovinou ale bojoval aj on sám. „Pretože mi astrológ povedal, že tu budem do deväťdesiatky, ja s tým počítam a neberiem to nijako inak,” povedal optimisticky, keď mal 70 rokov. Karel Štědrý zomrel 7. novembra 2017 ako 80-ročný.

Karel Štědrý (Zdroj: ČT)