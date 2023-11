Smrť oscarovej herečky: Zomrela 5 dní pred 47. narodeninami!

Alice Brady (Zdroj: Universal Pictures)

Alice Brady sa narodila 2. novembra 1892. Jej mama bola herečka, otec divadelný producent, ktorý sa po smrti manželky oženil s ďalšou herečkou.

Alice mala od malička k umeniu blízko. Na javisko sa postavila ako 14-ročná a prvý angažmán na Broadwayi dostala v 18 rokoch.

V roku 1913 jej otec v rámci svojej producentskej práce obrátil pozornosť na filmový priemysel a o rok neskôr už Alice hrala vo svojom prvom nemom filme. Za 10 rokov účinkovala v 53 snímkach.

V roku 1923 sa po filmovacej pauze presunula z New Yorku do Hollywoodu a natočila tam svoj prvý zvukový film. V nasledujúcich 7 rokoch hrala v 25 filmoch. Za snímku In Old Chicago dostala Oscara ako najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe. Pracovať prestala len 6 mesiacov pred svojou smrťou.

Alice Brady (Zdroj: 20th Century Fox)

Alice Brady zomrela 28. októbra 1939, len päť dní pred svojimi narodeninami. Osudnou sa jej stala rakovina.