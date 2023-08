Slávny hudobník „pásol“ prostitútku: Zaútočila nožom, jeho mama ju skoro uškrtila!

Louis Armstrong (Zdroj: Apple TV)

NEW YORK - Drsná mladosť! Žil v chudobe a musel sa pretĺkať, ako sa dalo. Ako 15-ročný sa Louis Armstrong dal dokopy s prostitútkou, ktorá ho neskôr bodla do ramena. A mama budúcej hviezdy si ju poriadne podala...

Pre neopakovateľný štýl hry na trúbku si americký džezový hudobník, skladateľ a spevák Louis Armstrong vyslúžil prezývku The King (Kráľ). Podľa Guinessovej knihy rekordov sa stal najstarším interpretom na svete, ktorý vo veku 63 rokov viedol hitparádu, keď skladbou Hello Dolly v roku 1964 predbehol aj The Beatles.

Louis Daniel Armstrong sa narodil 4. augusta 1901 v New Orleans. S týmto dátumom narodenia prišiel v roku 1980 hudobný historik Tad Jones, ktorý objavil v kostole Sacred Heart of Jesus v New Orleans záznam o krste slávneho hudobníka. Na zázname sa uvádza tento dátum, ale Armstrong po celý život tvrdil, že sa narodil 4. júla 1900, pričom 4. júl sa v Spojených štátoch amerických (USA) pripomína ako Deň nezávislosti.

Narodil sa do chudobných pomeroch, otec rodinu opustil ešte pred jeho narodením a matka pracovala ako slúžka, ale údajne si privyrábala aj prostitúciou. Výchovu budúceho kráľa džezu a jeho sestry často nechávala na pleciach svojej svokry. Armstrong vyrastal na uliciach New Orleans, kde sa od malička stretával s hudbou.

Túžil hrať na nejaký hudobný nástroj, ale finančná situácia rodiny to nedovoľovala. Paradoxne mu pomohol pobyt v ústave pre mladistvých, kde sa ako 12-ročný ocitol pre streľbu z pištole počas silvestrovskej noci. V polepšovni sa naučil hrať na kornete a trúbke a po prepustení si privyrábal hraním na pohreboch, rodinných oslavách či v miestnych lokáloch.

Ako 15-ročný sa však pokúšal privyrobiť si aj inak. Dal sa dokopy s prostitútkou, tento obchodný vzťah ale nedopadol dobre. Žena ho totiž bodla do ramena a neskôr sa do konfliktu vložila aj Louisova matka. Prostitútku vraj takmer uškrtila.

Prvý nástroj – kornet – si Armstrong kúpil za peniaze, ktoré mu dala rodina litovských židovských prisťahovalcov. Na znak vďaky nosil do konca života prívesok s Dávidovou hviezdou. Jeho veľkým vzorom bol Joe King Oliver, vďaka ktorému si rozširoval vlastný repertoár.

Ako 18-ročný sa stal členom orchestra Kid Ory's Brown Skinned Babies, odkiaľ prešiel do formácie Tuxedo Brass Band. V roku 1922 začal pôsobiť v Chicagu v orchestri svojho vzoru King Oliver's Creole Jaz Band. Prvé sólo na trúbke nahral práve s týmto orchestrom 31. marca 1923 v skladbe Chimes Blues.

V roku 1924 odišiel do New Yorku, kde prijal angažmán v orchestri Fletchera Hendersona, v ktorom začal už viac hrávať na trúbku. O rok neskôr sa vrátil do Chicaga, kde založil vlastnú kapelu Hot Five, ktorá sa po rozšírení o ďalších členov premenovala na Hot Seven. S kapelou nahral viacero štúdiových albumov, z ktorých sa skladby ako Heebie Jeebies, West End Blues, Weather Bird, Cornet Chop Suey či Sweet Papa stali džezovými klasikami. V roku 1926 definitívne prešiel od kornetu k trúbke.

Od roku 1930 žil v New Yorku, kde pôsobil ako sólový hráč v orchestroch, ktoré viedli Carroll Dickerson, Zilmer Randolph, alebo Luis Carl Russell. V roku 1932 sa prvýkrát objavil v Európe, keď vystúpil v Londýne. Odvtedy absolvoval niekoľko európskych turné a v roku 1965 potešil fanúšikov v Československu koncertom v pražskej Lucerne.

Okrem hrania na trúbke sa venoval aj spevu a jeho originálny spevácky prejav neunikol pozornosti divadiel a a hollywoodskych ateliérov. Zahral si v muzikáloch na Broadwayi, ale aj vo viacerých filmoch, medzi nimi i v slávnej snímke Hello Dolly s Barbrou Streisand z roku 1969, ktorú režíroval Gene Kelly.

Medzi najúspešnejšie piesne v jeho podaní patrili Mack The Knife, Skokiaan, Blueberry Hill, Down By The Riverside, samozrejme Hello Dolly a asi najväčší hit What A Wonderful World. Režisér Barry Levinson použil túto skladbu v Armstrongovom podaní vo filme Good Morning Vietnam (Dobré ráno, Vietnam, 1987).

Počas 50-ročného pôsobenia si Armstrong udržiaval výnimočnú pozornosť publika aj odborníkov. Jeho diskografia je veľmi obsiahla, počet albumov a kompilácií sa blíži k trom stovkám. Venovaných mu bolo mnoho filmových a televíznych dokumentov. Louis Armstrong, legendárny džezový hudobník, spevák a skladateľ, ktorý bol štyrikrát ženatý, zomrel 6. júla 1971 v New Yorku.

