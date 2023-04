Životný smútok slovenského herca: O mamu prišiel ako 6-ročný!

Martin Kaprálik sa narodil 11. apríla 1976 ako syn herca Dušana Kaprálika. Jeho starým otcom z maminej strany bol tiež herec Elo Romančík a strýkom Ivan Romančík. Ako herečka sa uplatnila aj jeho sestra Zuzana a neskôr aj brat Ondrej.

Jeho mama Helena si tiež zahrala v jednom filme. Bohužiaľ, trpela na vzácnu chorobu a zomrela veľmi mladá, mala len 33 rokov. Martin tak prišiel o mamu, keď mal šesť rokov, Zuzana mala vtedy deväť.

„Najskôr jej začali tvrdnúť kĺby na rukách,“ prezradil kedysi pre Nový čas Dušan Kaprálik. Neskôr choroba postihla obličky. „Pamätám si, že práve sme boli so Zuzkou na Hviezdoslavovom Kubíne, kde vyhrala a cestou naspäť sme prespali v Martine. V noci mi zatelefonovali, že Helena zomrela. Bol to pre mňa strašný šok. Nechápal som to, pretože ešte pred odchodom sme boli u špecialistov a nikto nič nezistil,“ spomínal po rokoch herec.

Martin chodil na konzervatórium a už počas štúdia sa objavoval na doskách, ktoré znamenajú svet. Je členom divadla Nová scéna, kde sa objavil v mnohých muzikáloch, napríklad Hamlet, Vlasy, Neberte nám princeznú, Rebelové, Mata Hari, Boyband, Mamma Mia!

Galéria fotiek (3) Zdroj: Nová scéna

Okrem toho je známym dabingovým hlasom.

Martin Kaprálik je ženatý s kolegyňou Michaelou Kaprálikovou, za slobodna Medvecovou, s ktorou má dve deti. A herecké gény sa prejavili aj u nich. Na Novej scéne dokonca celý herecký klan účinkoval v hre pre deti Kozliatka a vlk.