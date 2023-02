Olympijský víťaz Matej Tóth: Najhoršie chvíle... Totálny pád na dno!

BRATISLAVA - Najprv sa stal hrdinom, keď pre Slovensko vybojoval medailu. Neskôr bol však Chodec Matej Tóth obvinený z dopingu. Netají, že to boli najťažšie chvíle v jeho živote.

Matej Tóth sa narodil 10. februára 1983. Od detstva ho rodičia viedli k športu. Keď sa na škole rozhodoval medzi hokejom na atletikou, pod ich vplyvom si vybral atletickú triedu.

Neskôr ale vyštudoval žurnalistiku. „V čase, keď som maturoval, bol som juniorský reprezentant. Mal som za sebou mnohé úspechy, ale aj tak som na vysokú školu chcel ísť. Premýšľal som, čo mi bude najviac sedieť do môjho režimu. Nechcel som ísť študovať nič so športom, pretože som ho mal veľa. Všetci moji kolegovia študovali telesnú a vedel som, že to znamená veľa povinností. Nakoniec ma upútala žurnalistika,” vysvetlil pred pár mesiacmi pre magazín Slovo.

Galéria fotiek (4) Matej Tóth počas súťaže v chôdzi na 50 km mužov na OH 2016 v Riu de Janeiro

Od roku 2003 je súčasťou klubu VŠC Dukla Banská Bystrica. Po neúspechu na pekinskej olympiáde v roku 2008 sa rozhodol v rámci atletiky zamerať na 50-kilometrovú trať. A prinieslo mu to úspechy!

V roku 2010 bodoval na Svetovom pohári v Mexiku, kde získal prvé miesto. V roku 2014 skončil druhý na Majstrovstvách Európy v Zürichu, kde vytvoril svoj osobný aj národný rekord. V roku 2015 vyhral Majstrovstvá sveta v atletike v Pekingu. V roku 2016 získal zlatú olympijskú medailu na olympiáde v Rio de Janeiro. V roku 2018 bol druhý na Majstrovstvách sveta v Berlíne.

V spomínanom Riu vtedy tridsaťtriročný chodec vybojoval pre Slovensko v ére samostatnosti prvú medailu z atletiky na olympijských hrách.

Galéria fotiek (4) Matej Tóth oslavuje víťazstvo na chodeckých pretekoch na 50 km mužov

Matej Tóth vždy verejne odsudzoval doping, no rok po svojom veľkom víťazstve mal problémy pre nezrovnalosti v biologickom pase – tie môžu znamenať dopingový prehrešok. nemohol preto štartovať na Majstrovstvách sveta v Londýne. Po vyše pol roku padol verdikt, že slovenský športovec antidopingové pravidlá neporušil.

Tóth ukončil svoju kariéru v roku 2021, následne sa stal riaditeľom Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica.

Aj s odstupom času vidí dopingovú kauzu ako to najťažšie, čo ho počas kariéry postretlo. „Bol som suspendovaný a obvinený z dopingu. Osem mesiacov som musel argumentovať voči obvineniu, ktoré bolo postavené len na štatistikách. Dostal som sa na vrchol a počas tohto obdobia som z minúty na minútu padal. Ocitol som sa úplne na dne,” povedal bývalý športovec pre Slovo. „Táto negatívna skúsenosť je pre mňa jedna z najcennejších, ktorú som v športovej kariére mal. Netreba sa poddávať a rezignovať. Vidím, že život nie je vždy spravodlivý. Za pravdu však treba bojovať,” dodal Tóth.

Minulý rok Matej Tóth dostal z rúk prezidetnky Zuzany Čaputovej Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti športu.