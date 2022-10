Známy český herec: Utajené manželstvo a... doteraz skrývaná dcéra!

Ondřej Havelka sa narodil 10. októbra 1954 v Prahe ako syn herečky Libuše Havelkovej a hudobného skladateľa Svatopluka Havelku.

Od mladosti patril k veľkým fanúšikom libereckého divadla Studio Ypsilon, v ktorom sa zoznámil so swingovou hudbou a s americkými šlágrami z 20. a 30. rokov minulého storočia. „Pôvodne som nechcel byť herec, skôr muzikant, lenže som bol lenivý a málo som cvičil. Keď som potom počas štúdia na gymnáziu objavil libereckú Ypsilonku, podľahol som jej kúzlu a zatúžil som robiť to isté, čo oni. Vo svojej dobe bola Ypsilonka zjavením,” povedal pre novinky.cz.

Hudba z medzivojnového obdobia ho upútala natoľko, že ju začal aj interpretovať. Po maturite sa prihlásil na herecký odbor Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe, ktorý absolvoval v roku 1978. Dramatické vzdelanie si doplnil aj na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) v Brne, kde študoval opernú a muzikálovú réžiu. „Réžiu som považoval za zadné vrátka vo chvíli, keď ma to skákanie po javisku prestane baviť. nevedel som si predstaviť, že by som až do neskorého veku musel hrať,” prezradil.

Už počas štúdia na divadelnej fakulte dostal angažmán v Ypsilon-ke. V roku 1978 sa divadlo presťahovalo do Prahy a Havelka v ňom ako stály člen pôsobil v rokoch 1977 – 1983. Od roku 1975 spieval v Originálním pražském synkopickém orchestru (Original Prague Syncopated Orchestra, OPSO), ktorý sa venoval štylizovanej interpretácii swingovej hudby z 20. až 40. rokov minulého storočia. S orchestrom sa ako spevák podieľal na šiestich albumoch.

Na hudobnom dokumente o legendárnom orchestri sa Havelka podieľal ako scenárista a spolurežisér. Film získal v roku 1991 na Medzinárodnom festivale televíznej zábavy v Montreux Striebornú ružu.

Pred kamerou debutoval v roku 1977 vo filmovej komédii Řeknem si to příští léto. Medzi ďalšie známe filmy z bohatej filmografie Ondřeja Havelku možno spomenúť snímky Krakonoš a lyžníci (1980), či Neúplné zatmění (1982). V komédii Jaroslava Papouška Cesta kolem mé hlavy (1984) či v krimi-komédii Jana Schmidta Podfuk (1985) si Havelka strihol hlavné úlohy. Hral tiež v komédiách Já nejsem já (1985) a Saturnin (1994) či česko-slovenskej koprodukčnej dráme Tenkrát v ráji (Vtedy v raji, 2016).

V televízii bol často obsadzovaný do rozprávkových filmov a inscenácií ako napríklad Strach má velké oči (1979), Pošťácka pohádka (1981), Jak se peče štéstí (1981), Čertův švagr (1984), O třech synech (1988), alebo O zámku v podzemí (1998).

Po roku 1989 začal pracovať aj ako scenárista a televízny režisér. Okrem už spomínaného dokumentu o OPSO nakrútil napríklad v roku 1995 podľa vlastného scenára dokument Mezzosoprano Magdalena Kožená, alebo v roku 1999 úspešný dokument Zdravý nemocný Vlastimilený Brodský.

V roku 1995 odišiel z orchestru OPSO a ešte v tom istom roku založil vlastný big band Melody Makers, ktorý predvádza autentické interpretácie svetovej populárnej hudby 30. až 40. rokov minulého storočia. S Melody Makers previedol napríklad najväčšie hity swingovej éry do známej klipovej podoby v dokumentárnom filme Děkuji, bylo to krásné (1998). "Prvorepublikový" gentleman ako filmový režisér debutoval v roku 2018 snímkou Hastrman, ktorá vznikla podľa rovnomenného románu Miloša Urbana.

V rámci súkromia sa pri Ondřejovi Havelkovi spomína exmanželka Kateřina Lírová a aktuálna žena Alice Kovácsová. S Kateřinou má syna Vojtěcha, Alice je matkou Rozálie, Huga a Attilu. Lenže umelec má aj ďalšiu dcéru. Donedávna dobre utajenú! „Deti mi robia radosť. trio z nich sú už dospelé. Najstaršia dcéra Terezie, o ktorej asi neviete, tá je z prvého manželstva, hrá na violu v Janáčkovej filharmónii Ostrava,” prezradil zrazu na jar 2020 v rozhovore pre Novinky.cz Havelka.