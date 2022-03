Priznanie herečky zo seriálu Lost: Ten seriál ju desil!

Elizabeth Mitchell sa narodila 27. marca 1970. Keď mala 5 rokov, jej mama sa vydala za istého Josepha Mitchella, po ktorom má priezvisko. Študovala herectvo a začínala ako divadelná herečka.

V polovici 90. rokov dostala úlohu v seriáli Loving a čoskoro prišli aj filmové roly. Hrala napríklad v snímkach Gia, Frekvencia, Santa Claus 2 a 3, Zbesilý útek, Očista: Volebný rok a naposledy v horore Witch Hunt.

Objavila sa v seriáloch Pohotovosť alebo Kriminálka Las Vegas. Jej meno však zostane navždy spojené najmä so seriálom Lost, kde však nehrala od úplného začiatku. „Lost bolo desivé, lebo to bola taká veľká šou. Keď som dostala šancu ísť na konkurz, povedala som, že to proste neurobím. Nikto sa nemôže dostať do Lost,” uviedla pred pár mesiacmi pre CBS News.

Nakoniec paradoxne dostala úlohu Juliet "vďaka" zraneniu. Spadla z rebríka, zranila si nohu aj zápästie a práve vtedy si povedala, že to predsa len so seriálom skúsi. „Lost bolo zábavné a sen každého herca,” dodala.

Galéria fotiek (3) Evangeline Lilly a Elizabeth Mitchell

Zdroj: ABC

Po skončení tohto projektu sa Elizabeth z obrazoviek nevytratila, zahrala si v ďalších seriáloch ako V, Revolúcia, Kde bolo, tam bolo, Bez hraníc, Dead of Summer, Expanzia, či Outer Banks.

V roku 2004 sa herečka vydala za improvizátora Chrisa Soldevilla, ktorému porodila syna. Pár sa však v roku 2013 rozviedol.