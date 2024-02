Česká herečka (55) NAHÁ pred kamerami: 38 rokov sa tomu vyhýbala... Teraz HANBU odhodila!

Tereza Brodská (Zdroj: FTV Prima/Česká televízia)

PRAHA - Mala len 17 rokov, keď sa herečka Tereza Brodská prvýkrát vyzliekla pred kamerami. Bolo to vo filme Dvojrole. No na dlhý čas to bolo aj poslednýkrát. Celých 38 rokov totiž trvalo, kým sa nejakému režisérovi podarilo presvedčiť ju, aby sa pred kamerami odhalila opäť. Vyšlo to až teraz... V 55-tich rokoch!