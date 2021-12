Problémy so srdcom a potom rakovina: Posledné slová slávneho speváka pred smrťou!

Frank Sinatra sa narodil 12. decembra 1915. Na svet prišiel ako Francis Albert Sinatra v meste Hoboken amerického štátu New Jersey. Pochádzal z rodiny talianskych prisťahovalcov, otec bol zo Sicílie, matka z Janova.

Pre spevácku kariéru sa rozhodol až v dospelosti po koncerte Binga Crosbyho. Začínal v skupine Hoboken Four, v roku 1937 vyhrali miestnu rozhlasovú súťaž talentov. Tá im otvorila cestu do lokálnych rozhlasových staníc. od roku 1939 začal spievať s populárnymi orchestrami tej doby.

V roku 1941 sa prvýkrát dostal k filmu, do muzikálu Las Vegas Nights nahral skladbu I'll Never Smile Again. Pred kameru sa postavil o tri roky neskôr. V ankete hudobného časopisu Down Beat bol za rok 1942 prvý Dorseyov orchester a medzi spevákmi už prvý Frank Sinatra.

Od roku 1944 bol Frank Sinatra pravidelným hosťom v Hollywoodskych filmových štúdiách a dostával hlavné úlohy vo všetkých vtedy nakrúcaných muzikáloch. Tým prvým bol v roku 1944 Higher and Higher, budget producenta bol 600 tisíc dolárov a zárobok z premietania dva milióny.

Zdroj: MGM

Po piatich skvelých rokoch prišla zákonite aj reakcia, na začiatku 50. rokov bol Frank Sinatra bez manažéra, bez nahrávacej zmluvy, uprostred rodinných problémov, ktoré vyústili do rozvodu s manželkou Nancy. Odrazovým mostíkom mu bola v roku 1953 postava vojaka Maggia vo filme Odtiaľ až na večnosť. Založil vlastnú koncertnú agentúru, vlastnú gramofónovú aj filmovú producentskú spoločnosť. Las Vegas mu prirástlo k srdcu. Postupne, ako pribúdali doláre na jeho konto, stával sa majiteľom herní, zábavných podnikov a hotelov v tomto americkom centre zábavy.

Obnovený záujem verejnosti priniesol Sinatrovi ďalšie filmové úlohy, koncerty a platne. O všetko sa starala jeho vlastná spoločnosť Sinatra Enterprises. V šesťdesiatych rokoch prichádza na pódia nová generácia spevákov, Sinatra si však svoju popularitu udržal a jeho skladby sa pravidelne objavovali v rebríčkoch. V lete roku 1966 viedol americkú hitparádu so skladbou Strangers In The Night. Získal za ňu cenu Grammy v kategórii Najlepšia nahrávka populárnej hudby.

Skladba Something Stupid, ktorú naspieval s dcérou Nancy, viedla v apríli roku 1967 americký aj anglický rebríček a bola nominovaná na Cenu Grammy. Pri príležitosti päťdesiatych narodenín vydal album September Of My Years a ten získal Cenu Grammy. Hollywood mal stále záujem a Frank zahral výborne aj úlohu detektíva vo filme Tony Rome.

Zdroj: ARTE France

Začiatkom sedemdesiatych rokov oznámil, že končí s verejným vystupovaním. Po troch rokoch však už bol znovu na koncertných pódiách a vydával ďalšie platne. Aj keď menej, vystupoval Sinatra až do svojej osemdesiatky, keď mu už v ďalších aktivitách bránila choroba. Frank Sinatra zomrel 14. mája 1998 v Los Angeles vo veku 82 rokov.

Spevák predtým utrpel dva infarkty, už roky pred smrťou ho sužovali viaceré zdravotné problémy, často ho hospitalizovali pre problémy s dýchaním, srdcom, či vysokým tlakom a napokon aj rakovinou mechúra. Jeho manželka ho neustále povzbudzovala, aby bojoval a neskôr prezradila jeho posledné slová pred smrťou: „Prehrávam!"

Zdroj: SITA/AP