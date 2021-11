Slovenská herečka prišla o manžela: Tehotná si vypočula tú najhoršiu správu!

Gabriela Dolná sa narodila 13. novembra 1955. V mladosti sa venovala recitácii a amatérskemu divadlu. Hneď po gymnáziu sa dostala do Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

V roku 1996 sa stala členkou Divadla Andreja Bagara v Nitre, kde pôsobí dodnes. Ako sa píše na stránke divadla, vďaka hudobnému talentu jej veľké herecké príležitosti priniesli muzikály, ktorými je nitriansky stánok umenia povestný.

Zdroj: Collavino

V popredných úlohách sa predstavila vo všetkých muzikálových tituloch uvedených od konca 90. rokov: Fidlikant na streche (1998, Báthoryčka (2000), Grék Zorba (2001), Adam Šangala (2003), Kabaret (2004), Divotvorný hrniec (2006), Modrá ruža (2008), Sladká Charity (2011), Tisícročná včela (2013, 2019), Povolanie pápež (2016).

Herečka je známa aj z televíznych obrazoviek. Diváci ju mohli vidieť napríklad v seriáloch Delukse, Rex, Kolonáda, Búrlivé víno, Ordinácia v ružovej záhrade, Panelák, Pani dokonalá, Pán profesor. Hrala vo filmoch Láska na vlásku, Eva Nová, Únos, Sviňa a v iných.

Zdroj: Tv Markíza

V rozhovoroch pôsobí Gabriela Dolná vždy optimisticky, no často príde reč aj na najtragickejšiu udalosť v jej živote. Ako 29-ročná mama synčeka a v očakávaní dcérky prišla o manžela. „Dopil svoju rannú kávu, objal ma, pobozkal, stihol povedať, ako nás ľúbi a odišiel do práce. Vyčkala som pri dverách, kým nenastúpil do výťahu, podišla som k oknu a zamávala... Písal sa 6. február roku 1985,” spomínala na osudný deň aj na sociálnej sieti Facebook.

Jej manžel, 36-ročný právnik Vladimír, doplatil na nevľúdne počasie. Mrholilo a zároveň mrzlo, do toho fúkal ostrý vietor. Do jeho auta narazil kamión... „Naučila som sa vychovávať svoje deti sama, naučila som sa byť otcom i matkou, naučila som sa byť prísna a láskavá zároveň. A naučila som sa s pokorou vzhliadať na život,” uviedla herečka, ktorá sa už nikdy nevydala. Ako na jar poznamenala v šou Petra Marcina, za 36 rokov, čo je vdova, mala troch partnerov.

Zdroj: Tv Markíza

Zdroj: RTVS