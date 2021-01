Zo slávneho MacGyvera je už deduško: Najnovšie FOTO!

Richard Dean Anderson sa narodil 23. januára 1950 v Minneapolise v štáte Minnesota do rodiny stredoškolského učiteľa a herečky. Ako adolescent sa venoval hokeju, ale kvôli úrazu ho zanechal. Neskôr obľuboval aj cyklistiku, adrenalínové športy a cestovanie.

Po ukončení školy sa začal venovať herectvu. Potom, čo navštevoval kurzy herectva na St. Cloud State College a na univerzite v Ohiu, odišiel do Los Angeles, kde sa spočiatku živil ako pouličný klaun a žonglér a tiež ako príležitostný spevák. Istý čas pôsobil aj v Improvisational Theatre Company.Pred televíznymi kamerami začínal rolou v dobrodružnom seriáli Seven Brides for Seven Brothers (1982) v réžii Johna Pattersona, Gary Nelsona a Johna Florea, kde sa predstavil ako najstarší z bratov Adam Mc Faddan.

Zdroj: CBS



Písal sa rok 1983 a prišla ďalšia ponuka. Herec stvárnil námorného pilota - poručíka Simona Adamsa, v seriáli Emerald Point N.A.S. Pod réžiu snímky sa popísali Larry Elikann a Karen Arthur.

Veľká životná úloha však na neho len čakala. V roku 1985 dostal príležitosť, ktorá sa neodmieta. Andersona obsadili do titulnej úlohy úspešného a pre mnohých kultového seriálu MacGyver. V prvej sérii vystupoval ako tajný agent pracujúci pre Pentagon. Na televíznych obrazovkách vystupoval v tomto seriáli v 139 epizódach, celých sedem sezón. Prvé dve sezóny sa nakrúcali v Los Angeles, na ďalšie roky sa presunula produkcia na sever do Vancouveru. Tento mimoriadne sledovaný seriál priniesol hercovi obrovskú popularitu.

Zdroj: abc



Úspech zaznamenal aj westernový seriál Legend (1995), v ktorom si Anderson zahral pod režisérskou taktovkou Jamesa L. Conwaya.



V roku 1986 debutoval hlavnou úlohou vo filme Ordinary Heroes (Obyčajní hrdinovia) v réžii Petra H. Coopera. Snímka z prostredia vietnamskej vojny ponúkla Richardovi široký priestor na potvrdenie hereckého talentu. Ďalej účinkoval vo filmoch Throught The Eyes of Killer (Očami vraha, 1992) v réžii Petra Marklea a v Schwitzerovej snímke Past the Bleachers (Hra o rodinu, 1995).

Zdroj: MGM Television Entertainment



Richard Dean Anderson založil so svojím priateľom Michaelom Greenburgem vlastnú produkčnú spoločnosť Gekko Film Corporation, ktorá sa venovala vývoju a produkcii seriálov.



Priaznivý ohlas publika mu priniesla aj úloha v dvojdielnej minisérii Pandora's Clock (Pandorina skrinka, 1996) v réžii Erica Laneuvillea, kde stvárnil charizmatického pilota. Po spojení Gekko Corporation a Spoločnosti MGM / UA a Showtime Television sa rozbehlo nakrúcanie sci-fi seriálu Stargate SG-1 (Hviezdna brána, 1997). Herec v projekte zotrval ďalších 8 rokov.



Experti Pentagónu v roku 2001 požiadali v boji proti terorizmu o rady aj hollywoodskych tvorcov. Na panelovej diskusii sa medzi inými zúčastnili aj scenárista známeho akčného seriálu MacGyver David Engelbach.

Zdroj: Youtube/Star Gate



Herec Richard Dean Anderson sa zaujíma aj o ekologické projekty, ako napríklad Sea Shepherd Society, ktorý sa zaoberá ochranou morských živočíchov.

Kedysi bol aktívny na Twitteri, ale aktuálne herec sociálne siete nevyužíva. Keď sa objavil jeho profil na Facebooku, jeho priatelia upozorňovali, že ide o podvrh. Funguje však stránka nesúca jeho meno, ktorú spravuje filmová asistentka Kate Ritter a Richard jej posiela svoje fotografie. Tie najaktuálnejšie sú z minulého roka.

Zdroj: rdanderson.com