Toto je skutočný líder slávnej skupiny: Na konkurze bol pritom otrasný!

Lars Ulrich

KALIFORNIA - Najprv nasledoval rodinnú tradíciu a venoval sa tenisu. Neskôr presedlal na hudbu, konkrétne bubny. No na skúške do prvej kapely neohúril. Nakoniec to s ním však skúsili a dnes je Lars Ulrich mnohými považovaný za skutočného lídra skupiny Metallica.