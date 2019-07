Slávna herečka má strašný vkus na mužov: Prvý ju podviedol a teraz... Bývalý závislák!

Sandra Bullock sa narodila 26. júla 1964. Prvých 12 rokov svojho života vyrastala v Nemecku a Rakúsku. K umeniu mala blízko vďaka mame, ktorá bola opernou speváčkou a Sandra občas dostala maličkú rolu v opere.

Vyštudovala dramatické umenia a kým sa na Manhattane uchádzala o prácu vo svojom obore, pracovala ako čašníčka, barmanka alebo šatniarka. Na prelome 80. a 90. rokov sa objavila v niekoľkých televíznych filmoch, potom dostala rolu v snímke Demolition Man po boku Sylvestra Stalloneho.

Zdroj: falcon

Jej prelomovým filmom sa stala Nebezpečná rýchlosť s Keanu Reevesom. Potom sa objavila v snímkach ako Kým si spal, Čas zabiť, Magická posadnutosť, Miss špeciálny agent, Crash, Splnený sen, Gravitácia, Drsniačky, Bird Box.

V rokoch 2010 a 2014 bola najlepšie platenou herečkou Hollywoodu . V roku 2015 ju časopis People vyhlásil za najkrajšiu ženu sveta.

Zdroj: SITA

Sandra bola zatiaľ raz vydatá, vzala si bývalého bodyguarda a podnikateľa Jesseho Jamesa. V roku 2010 ale médiá prišli s informáciami, že jej bol manžel neverný. Postupne sa ozývali viaceré ženy, ktoré si sním užívali už dlhší čas. Herečka preto požiadala o rozvod.

Ešte predtým si párik adoptoval chlapčeka, ktorého si ale Bullock po ukončení manželstva nechala vo svojej starostlivosti. V decembri 2015 si adoptovala ešte aj dievčatko.

V tom istom roku sa zoznámila so svojím súčasným partnerom Bryanom Randallom. Ide o uznávaného fotografa, ktorý sa špecializuje na fotenie detí, a práve tak sa aj párik dal dokopy – na odporučenie známych si ho brunetka objednala na fotenie svojho syna.

Zdroj: Facebook BR

Jej známi ale boli zhrození, keď vyplávala na povrch minulosť jej objavu. Randall bol totiž kedysi závislý od drog a tiež bol zatknutý za šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Policajti ho naháňali aj ako nezodpovedného otca, ktorý opustil svoje dieťa a neplatil naň. Dcérku dokonca nechal s drogovo závislou matkou, ktorá neskôr v súvislosti s užívaním drog aj zomrela.

Pred pár dňami sa v zahraničných médiách objavili informácie, že párik sa chce zosobášiť. Podľa zdroja z okolia Sandra nad svadbou uvažuje hlavne kvôli deťom, no zároveň má trochu aj obavy vstúpiť znovu do stavu manželského. „Nemyslím si, že by sa za neho mala vydať. Keby ešte žila jej matka, nikdy by to Sandre nedovolila,” povedal ešte v roku 2015 herečkin rodinný známy. Hrdličky si však hrkútajú už štvrtý rok...