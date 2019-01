18 rokov po muzikáli RebeLOVE: Herečka Norisová vtedy a dnes

Zuzana Norisová sa narodila 24. januára 1979. Študovala na konzervatóriu a začala sa objavovať v slovenských divadlách. Potom sa však presťahovala do Prahy, kde získala hlavnú úlohu v muzikáli Rebelové, vďaka čomu sa zviditeľnila v Čechách aj na Slovensku.

Zuzana Norisová, Alžbeta Stanková a Anna Veselá vo filme Rebelové Zdroj: CT

Neskôr účinkovala napríklad v seriáli Letisko, kde si zahrali aj ďalší Slováci – Maroš Kramár či Anna Šišková. Slováci ju obsadili do jojkárskeho Paneláku, kde si zahrala po boku svojho partnera Ondreja Kovaľa, s ktorým má dnes už aj dcérku Julianu.

V poslednom čase ju do seriálov obsadili obe komerčné televízie – Jojka do projektu Prázdniny, Markíza do Mileniek. V roku 2016 si zahrala aj vo filme Hodinový manžel.

Gabriela Marcinková, Táňa Pauhofová, Zuzana Norisová a Antónia Lišková Zdroj: TV MARKÍZA