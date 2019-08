Polícia zastavila trestné stíhanie Mečiara: SaS ešte vidí nádej v Čižnárovi

Podozrenie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa pramenilo z udelenia amnestií v kauze únosu prezidentovho syna Michala Kováča ml. v roku 1995. Na tento skutok udelil Mečiar svojho času amnestie, ktoré boli zrušené.

Prokurátor pozastavenie potvrdil

Následne začala polícia pre tento skutok v júli 2017 vyšetrovanie, ktoré bolo zastavené v auguste vzhľadom na údajné premlčanie. Od októbra toho roku sa však vyšetrovalo opäť a v júli tohto roka ho vyšetrovateľ KR PZ v Bratislave zastavil, načo upozornila TV Markíza. „Prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava, ktorá vo veci vykonáva dozor, vyhodnotila uvedené rozhodnutie ako dôvodné a v súlade so zákonom,“ uviedol prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava Matej Izakovič.

SaS vyzýva Čižnára

Strana Sloboda a Solidarita žiada generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby nedovolil polícii a dozorovému prokurátorovi odložiť prípad amnestií únoscom Michala Kováča mladšieho ad acta. „Bývalý predseda vlády a zastupujúci prezident JUDr. Vladimír Mečiar svojimi amnestiami z roku 1998 dosiahol taký stupeň pohŕdania právom a spravodlivosťou, ktorý nemôže zostať nepotrestaný. Platí to o to viac, že Vladimír Mečiar je v kauze zavlečenia Michala Kováča do Rakúska jedným z podozrivých. To znamená, že amnestie mohol udeliť aj sebe,“ uviedli predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová.

„Tento prípad dlhé roky traumatizuje slovenskú spoločnosť. Je v ňom v instantnej podobe zhmotnená kriminálna podstata mečiarizmu – od samotného únosu prezidentovho syna, cez marenie vyšetrovania až po škandálne amnestie, ktoré parlament ústavným spôsobom zrušil,“ povedal poslanec NR SR a tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik. SaS sa zároveň pýta aj policajného prezidenta Milana Lučanského, či polícia stále stojí za páchateľmi únosu a či je Slovensko stále tou čiernou dierou, kde zločin s politickým pozadím a krytím stojí nad spravodlivosťou.