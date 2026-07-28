Coffeein oslavuje 15 rokov. Od detskej izby až k vízii pražiarne budúcnosti

Pred pätnástimi rokmi vznikol Coffeein v detskej izbe v bratislavskej Petržalke. Dnes patrí medzi najvýznamnejšie slovenské pražiarne výberovej kávy a jej zakladateľ Peter Szabó získal titul majstra Slovenska v pražení kávy na súťaži Slovak Roasting Masters. Jubilejný rok zároveň sprevádza ambiciózna vízia novej pražiarne, ktorá má byť vzorom udržateľnosti, moderných technológií a efektívneho praženia kávy.
Za príbehom Coffeeinu stojí Peter Szabó, ktorý na začiatku investoval svoje úspory do internetového obchodu s kávou. Prvé objednávky balil vo svojej detskej izbe a začínal s jedinou paletou talianskej kávy. Dnes pražiareň kávy COFFEEIN každoročne upraží približne 100 ton vlastnej výberovej kávy a zákazníkom prináša zrná od farmárov z celého sveta.
Vývoj značky sa však nikdy neodvíjal od snahy byť najväčším hráčom na trhu. Od začiatku bol postavený na kvalite, remesle a budovaní dlhodobých vzťahov s farmármi. Peter Szabó pravidelne cestuje do krajín pôvodu kávy, stretáva sa s pestovateľmi a osobne vyberá zelené zrná ešte pred ich cestou do pražiarne.
„Naším cieľom nikdy nebolo vybudovať najväčšiu pražiareň. Chceme vytvoriť miesto, ktoré bude príkladom toho, ako sa dá pražiť káva moderne, udržateľne a s maximálnym rešpektom ku kvalite. Každá šálka má svoj príbeh a našou úlohou je odovzdať ho zákazníkom,“ hovorí zakladateľ Coffeeinu Peter Szabó.
Potvrdenie dlhoročnej práce
Dôležitým míľnikom v histórii spoločnosti bolo aj víťazstvo Petra Szaba na súťaži Slovak Roasting Masters, kde získal titul majstra Slovenska v pražení kávy. Ocenenie nadväzuje na dlhoročné skúsenosti v oblasti praženia a odborné vzdelávanie vrátane certifikácie SCA Roasting Professional, ktorá patrí medzi najvyššie odborné kvalifikácie v odbore.
„Víťazstvo vnímam predovšetkým ako ocenenie práce celého tímu. Potvrdilo nám, že cesta založená na remesle, neustálom vzdelávaní a dôslednom výbere kávových zŕn má zmysel. Je to zároveň motivácia pokračovať ďalej a neustále posúvať kvalitu našich káv,“ dodáva Peter Szabó.
Pražiareň budúcnosti
Pri príležitosti 15. výročia spoločnosť predstavuje aj svoju dlhodobú víziu ďalšieho rozvoja. Coffeein pripravuje projekt Pražiareň kávy budúcnosti, ktorého cieľom je vytvoriť jednu z technologicky najmodernejších pražiarní kávy v Európe.
Na pozemku s rozlohou 6 000 m² vzniká nový areál, ktorého súčasťou bude moderná nízkoenergetická pražiareň kávy. Projekt počíta s využívaním obnoviteľných zdrojov energie, rekuperáciou tepla vznikajúceho pri pražení, inteligentným riadením výroby pomocou vlastných AI nástrojov, opätovným využitím vody aj spracovaním vedľajších produktov z praženia na vykurovacie brikety. Časť projektu, kaviareň a pekáreň roast66 je už spustená a víta milovníkov výberovej kávy a remeselného pečiva.
Ambíciou Coffeeinu nie je stať sa najväčšou pražiarňou, ale vytvoriť miesto, ktoré bude inšpiráciou pre celý svet výberovej kávy a ukáže, že aj slovenská rodinná firma dokáže udávať smer v oblasti kvality, technológií a udržateľnosti.
Oslava patrí zákazníkom
Pätnáste narodeniny Coffeeinu sú zároveň poďakovaním zákazníkom, ktorí stáli pri raste značky od jej úplných začiatkov. Pri tejto príležitosti spoločnosť pripravila 15 % zľavu na celý sortiment so zľavovým kódom 15ROKOV. Registrovaní zákazníci môžu získať ďalšie 5% zvýhodnenie a pripravené sú aj darčeky k nákupom, doprava zadarmo či súťaž o automatický kávovar.
„Každá objednávka nás už pätnásť rokov posúva o krok bližšie k nášmu veľkému snu. Preto chceme toto výročie osláviť predovšetkým s ľuďmi, ktorí sú súčasťou nášho príbehu. Veríme, že ich poteší nielen výnimočná káva, ale aj narodeninové prekvapenia, ktoré sme pri tejto príležitosti pripravili,“ uzatvára Peter Szabó.
Ponuku čerstvo pražených výberových káv COFFEEIN aj narodeninové akcie nájdete na www.coffeein.sk
- reklamná správa -