Mladí kuchári prevzali velenie: DoubleTree by Hilton Bratislava otvoril svoju kuchyňu študentským talentom

BRATISLAVA - Reštaurácia Cloud v hoteli DoubleTree by Hilton Bratislava sa minulú stredu premenila na javisko pre budúce hviezdy gastronómie. V rámci projektu Chef's Table Junior pripravil študent René Fogel spolu so svojimi kolegami štvorchodové degustačné menu, ktoré v intimnej atmosfére spoločného stola očarilo prítomných hostí.
Degustácia s príbehom
Večer nebol len o jedle – bol o odvahe ukázať sa. Projekt Chef's Table Junior dáva študentom gastronomických škôl jedinečnú príležitosť vytvoriť vlastné menu, zdokonaliť ho pod vedením skúseného šéfkuchára a zažiť skutočnú atmosféru fine-dining večera od začiatku až do konca.
„V DoubleTree by Hilton Bratislava veríme, že investícia do mladých talentov je investíciou do budúcnosti celej gastronómie. Chef's Table Junior je našim spôsobom, ako otvoriť dvere tým, ktorí len začínajú svoju cestu a ukázať im, že ich nápady majú hodnotu a miesto aj pri prestížne prestretom stole," uviedol Jakub Majcin, generálny riaditeľ hotela DoubleTree by Hilton Bratislava.
Hostia sa 17. júna v reštaurácii Cloud usadili za stôl a nechali sa uniesť štyrmi chodmi, ktoré niesli rukopis mladého talentu Reného Fogela:
- Predjedlo: Tartaletka s foie gras, prosciuttom, čerešňami a lieskovcami
- Polievka: Zubáč, kokos, kari, jablkovo-zelerové pyré a kaviár
- Hlavné jedlo: Zemiaková emulzia s hríbmi, prepeličie vajíčko a kôpor
- Dezert: Symfónia čokolád
„Bolo to niečo, čo som ešte nezažil. Zrazu som bol zodpovedný za celý večer – za každý chod, každý detail na tanieri, za to, ako sa hostia budú cítiť. Bol som nervózny, ale keď som videl reakcie hostí, vedel som, že to stálo za to. Toto ma utvrdilo v tom, že gastronómia je to, čomu sa chcem venovať," povedal po podujatí René Fogel, študent gastronómie a autor večerného menu.
„Pracovať so študentmi ma vždy napĺňa energiou. Prinášajú svieži pohľad, neboja sa experimentovať a ich nadšenie je nákazlivé. Mojou úlohou bolo pomôcť Renému dotiahnuť jeho víziu k dokonalosti – ale kreativita a odvaha boli jeho vlastné. Na výsledku je to vidieť," s úsmevom doplnil Milan Lukačovič, šéfkuchár Hotela Double Tree by Hilton a reštaurácie Cloud.
(Zdroj: Betty Burianová)
O projekte Chef‘s Table Junior
Chef's Table Junior je séria degustačných večerí v reštaurácii Cloud hotela DoubleTree by Hilton Bratislava. Jeho cieľom je prepojiť svet hotelovej gastronómie na najvyššej úrovni so svetom študentov a začínajúcich kuchárov. Študenti dostávajú priestor pre vlastnú kreativitu, mentoring od profesionálneho tímu a reálnu skúsenosť s prípravou a servisom degustačného večera.
(Zdroj: Betty Burianová)
O DoubleTree by Hilton Bratislava
Hotel DoubleTree by Hilton Bratislava je prémiový konferenčný hotel s jedinečnou polohou v Bratislave. Ponúka ubytovanie na svetovej úrovni, reštauráciu Cloud s gurmánskou kuchyňou, wellness a thajské masáže, ako aj profesionálne konferenčné zázemie. Hotel je súčasťou globálnej siete Hilton Hotels & Resorts.
Viac informácií: doubletree-bratislava.sk
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