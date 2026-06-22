Ber to športovo a ukáž, že na to máš!

Zabudnite na jeden deň v práci na formálne oblečenie, obleky či kostýmy. Zapojte sa 23. júna do celonárodnej iniciatívy „Ber to športovo“, ktorej cieľom je priniesť športovú atmosféru priamo do každodenného života – do kancelárií, škôl a ulíc.
Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) sa opäť pripája k oslavám Olympijského dňa, ktorý si celý svet pripomína 23. júna. Hlavné slovenské oslavy zažije tento rok Európske hlavné mesto kultúry Trenčín. V čase Národného týždňa športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu prichádza SOŠV pri príležitosti Olympijského dňa aj s výzvou „Ber to športovo!“.
Výzva pre celé Slovensko: „Ber to športovo!“
SOŠV vyzýva ľudí, aby v utorok 23. júna prišli do práce, do školy či na stretnutia v športovom oblečení, alebo si počas dňa našli čas na akýkoľvek pohyb. Tohtoročná kampaň sa nesie v duchu globálneho hesla Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) „You Can Do This! Let’s Move“ (Aj ty to zvládneš! Hýbme sa).
„Chceme, aby bol 23. jún dňom, keď celé Slovensko vyjadrí podporu zdravému životnému štýlu a olympijským hodnotám. Vyzývame firmy, inštitúcie, školy aj jednotlivcov: Príďte do práce v športovom! Ukážme spoločne, že šport spája a že hýbať sa dá kdekoľvek,“ uviedol generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.
Zapojiť sa môže každý – stačí si urobiť fotku alebo video v športovom outfite priamo na pracovisku či na tréningu, zdieľať ho na sociálnych sieťach s hashtagom #BerToSportovo a inšpirovať tak ostatných. Okrem oblečenia SOŠV povzbudzuje ľudí, aby si 23. júna namiesto výťahu vybrali schody, išli do práce na bicykli, pešo alebo si krátko zacvičili.
Hlavné oslavy Olympijského dňa rozhýbu Trenčín
Hoci sa športové aktivity pri príležitosti Olympijského dňa budú konať po celej republike, centrálny Olympijský deň sa v utorok 23. júna uskutoční v Trenčíne. Mesto pod hradom Matúša Čáka bude žiť športom a olympijským duchom.
Celodenný program ponúkne bohatý športový a vzdelávací program prepájajúci pohyb so zdravým životným štýlom. Návštevníci si budú môcť vyskúšať viaceré športy pod dohľadom profesionálnych trénerov (golf, kanoistika, jazdectvo, nordic walking, cyklistika, zápasenie, športové lezenie, basketbal, atletika, hokej).
Súčasťou programu bude aj Olympijská zóna SOŠV s pohybovými a edukačnými aktivitami. Aktivity pripravili aj viaceré inštitúcie. Predpoludňajší program je určený predovšetkým pre školy, ale vítaní sú aj iní návštevníci. Športové aktivity na stanovištiach sa začnú o 9.00 h. Pestrý program s prestávkou medzi 12.00 – 15.00 h potrvá do 18.00 h. Po slávnostnom otvorení i o 16.00 h sú na programe autogramiády známych športových mien a olympionikov. Do Trenčína zavítajú Zuzana Rehák Štefečeková, Alexandra Longová, Lucia Mokrášová, Peter Gelle, Patrik Tybor, Samuel Kňažko, Martin Chromiak, Monika Chochlíková a Ján Pardavý. O 17.00 h bude atraktívna penová šou „Svet očami detí“.
„Chceme inšpirovať deti, mládež aj dospelých, aby objavili čaro športu a urobili niečo pre svoje zdravie. Veríme, že Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry dodá tohtoročným oslavám výnimočnú energiu a atmosféru. Celý deň sa bude niesť v duchu hesla ,Hýb sa, uč sa, objavuj – spoločne‘,“ uviedla riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV Ivana Motolíková.
Vstup na celé podujatie a všetky športové stanovištia je pre verejnosť zadarmo.
Dôležité je urobiť prvý krok
Olympijský deň je celosvetová iniciatíva, ktorá pripomína založenie moderného olympijského hnutia a novovekých olympijských hier a spája ľudí prostredníctvom športu a fyzických aktivít. Medzinárodný olympijský výbor a Slovenský olympijský a športový výbor vyzývajú ľudí, aby sa dali do pohybu, hýbali sa a venovali športu.
SOŠV chce aj počas osláv Olympijského dňa inšpirovať verejnosť a povzbudiť ju, aby urobila prvý krok k pohybu.
„Šport je pre nás všetkých. Či už ste olympionik, člen miestneho komunitného tímu alebo beháte s priateľmi pre zábavu, všetci začíname na tej istej štartovej čiare. Často je najťažší práve ten prvý krok. Každý športovec zažil otázky, či je pripravený a zvládne to. Ale keď sa naše telá začnú hýbať, zmení sa aj naše myslenie. Sebavedomie rastie s každým krokom. Začneme veriť v seba samých a spoločne sa navzájom povzbudzujeme. To je sila športu – nejde len o to, čo dokážeme fyzicky, ale o to, čo veríme, že dokážeme spoločne,“ povedala prezidentka MOV Kirsty Coventryová.
Aktivity SOŠV podporujú exkluzívny partner TIPOS, generálny partner 4F, hlavný partner ALLIANZ, exkluzívny automobilový partner EUROMOTOR a partneri SPP, Veselý – očná klinika, STRABAG a TMR.
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