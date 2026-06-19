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Lidl a Tomorrowland štartujú strategické partnerstvo

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(Zdroj: Lidl)
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Lidl

Medzinárodná festivalová atmosféra, ľudia z celého sveta a priamo uprostred toho všetkého pop-up predajňa Lidl. Lidl a najväčší festival elektronickej tanečnej hudby Tomorrowland vstupujú do dlhodobého strategického partnerstva. Cieľom oboch značiek je spájať ľudí prostredníctvom hudby, kultúry a spoločných zážitkov. Partnerstvo zahŕňa rôzne formáty a podujatia naprieč celým svetom Tomorrowlandu, vrátane festivalu v Belgicku a zimného vo Francúzsku. Spolupráca oficiálne odštartuje na blížiacom sa podujatí v júli 2026. Lidl poskytne návštevníkom festivalu v belgickom Boome svoju pop-up predajňu s vlastnou pekárňou a zároveň ich poteší čerstvým ovocím vo vyhradených zónach.

Spoločné hodnoty a medzinárodný dosah

Tomorrowland je jedným z najznámejších hudobných festivalov s najväčším dosahom na svete, ktorý každoročne priláka stovky tisíc návštevníkov z mnohých krajín. Festival je symbolom spájania rôznych národností a je miestom, kde sa prelínajú kultúry a vznikajú spoločné zážitky. Tento medzinárodný a zjednocujúci duch tvorí aj základ strategického partnerstva s Lidlom.

Spolupráca zároveň podčiarkuje ambíciu spoločnosti Lidl prinášať ľuďom čerstvé potraviny, praktické riešenia a rozmanitú ponuku produktov presne tam, kde sa odohráva ich život, či už v každodenných situáciách, alebo počas výnimočných udalostí a spoločných chvíľ.

Od čerstvého ovocia a zeleniny cez snacky až po vybraný spotrebný tovar – festivalová predajňa ukazuje, aká široká je v súčasnosti ponuka Lidla. Sortiment dopĺňa pekáreň Lidl s chrumkavým pečivom. Toto partnerstvo zároveň odráža spoločnú ambíciu sprístupniť kvalitné a čerstvé potraviny za výhodné ceny pre čo najviac ľudí.

Tomorrowland spája ľudí z rôznych krajín a kultúr. Práve tento pocit spolupatričnosti, vášeň a pozitívna energia robia pre nás toto partnerstvo výnimočným. Ako spoľahlivý partner sa podieľame na vytváraní nezabudnuteľných zážitkov, či už priamo na festivaloch, alebo prostredníctvom exkluzívneho obsahu v aplikácii Lidl Plus,“ vysvetlil Robin Ruschke, vedúci marketingu v Lidl Stiftung & Co. KG.

Tomorrowland stojí na spájaní, radosti zo života a vytváraní nezabudnuteľných zážitkov. Veľmi sa tešíme zo spolupráce s Lidlom. Je to značka, ktorá už dávno presiahla hranice bežného maloobchodu. Neustále ľudí prekvapuje kreatívnymi nápadmi a pritom prináša kvalitu a čerstvosť. Naším spoločným cieľom je dopriať návštevníkom, aby si mohli vychutnať úplne všetko: od spoločného jedla, cez objavovanie noviniek až po vzájomnú starostlivosť počas celého festivalu,“ povedal Bjorn Declerck, Vedúci pre medzinárodné partnerstvá, Tomorrowland.

Lidl a Tomorrowland štartujú
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 (Zdroj: Lidl)

PreZero ako hnací motor cirkulárnej premeny

Tam, kde sa stretávajú desaťtisíce ľudí, vznikajú dočasné mestá. Tie vytvárajú ideálne prostredie pre európsky vlajkový projekt. A presne tu spájajú svoje sily PreZero a Tomorrowland: postupným vylepšovaním odpadového hospodárstva priamo na mieste toto partnerstvo v praxi ukáže, ako môže opätovné využívanie materiálov posilniť surovinovú sebestačnosť Európy.

Cieľom tohto partnerstva je chrániť cenné suroviny, a tým znižovať emisie CO2, pričom zároveň premieňa obehovú ekonomiku na interaktívny zážitok pre medzinárodnú komunitu. Spojením priemyselných kapacít s digitálnou transparentnosťou funguje PreZero ako hnací motor tejto zmeny – ako silný partner zo skupiny Schwarz.

Spolupráca je súčasťou dlhodobého záväzku spoločnosti Lidl podporovať partnerstvá, ktoré spájajú ľudí, posilňujú komunity a pozitívne prispievajú ku každodennému životu zákazníkov. Spolupráca s festivalom Tomorrowland je aktuálne naplánovaná na päť festivalových sezón.

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