Gemerka investuje 9 miliónov eur

Spoločnosť BUDIŠ a. s., jednotka na trhu výroby nealkoholických nápojov na Slovensku, dnes slávnostne spustila novú výrobnú linku značky Gemerka v závode v Tornali. Celková investícia vo výške 9 miliónov eur predstavuje najväčšiu modernizáciu závodu v histórii firmy. Aj vďaka tomu značka Gemerka môže prinášať do segmentu nealkoholických nápojov revolučné inovácie - rad funkčných vôd Gemerka PRO bez pridaného cukru.
Investícia do kvality, ktorá sa prejaví v každej fľaši
Modernizácia závodu v Tornali je predovšetkým investíciou do kvality – do nových technológií, nových filtračných a výrobných procesov, či najprísnejších štandardov kontroly každého produktu, ktorý opustí závod. Rozšírenie kapacity je zároveň odpoveďou na rastúci dopyt na zahraničných trhoch – Gemerka je dnes druhou najpredávanejšou značkou minerálnej vody v Českej republike. Srdcom tejto obnovy je nová plniaca linka od renomovaného nemeckého výrobcu KRONES, ktorá prináša vyššiu výrobnú kapacitu aj presnejšiu automatizovanú kontrolu kvality v každom kroku výroby. Okrem novej linky prešiel závod komplexnou obnovou – bola vybudovaná nová kompresorovňa, zrekonštruovaný sirupový sklad a vybudovaný protipovodňový plot zvyšujúci odolnosť závodu voči prírodným rizikám.
„Táto investícia je pre nás oveľa viac než technologická modernizácia. Je to vyjadrenie dôvery v región, z ktorého Gemerka pochádza, aj v ľudí, ktorí tu pracujú. Chceme, aby Gemerka zostala značkou, na ktorú môžu byť spotrebitelia aj región Gemer skutočne hrdí," uviedol Andrej Hronský, generálny riaditeľ BUDIŠ a. s.
„Nová linka KRONES je tým najmodernejším, čo dnes európsky trh v tejto kategórii ponúka. S kapacitou 26 400 kusov za hodinu – čo predstavuje nárast o 42 % oproti doterajším 18 600 kusom za hodinu – sme pripravení spoľahlivo zásobovať ako slovenský, tak aj český trh, kde Gemerka dlhodobo patrí medzi lídrov," doplnil Jozef Kamas, riaditeľ výrobných závodov BUDIŠ a. s.
Región víta investíciu porovnateľnú s celomestským rozpočtom
Investícia 9 miliónov eur je v kontexte regiónu Gemer výnimočná – svojou výškou je porovnateľná s ročným investičným rozpočtom mesta Tornaľa. Pre región s dlhodobo nadpriemernou mierou nezamestnanosti predstavuje signifikantný impulz nielen v oblasti pracovných miest, ale aj celkového rozvoja.
„Investícia spoločnosti BUDIŠ a. s. je pre Tornaľu mimoriadne dôležitá. Potvrdzuje, že región Gemer má čo ponúknuť a že zodpovedné firmy v neho veria. Sme radi, že takýto partner pôsobí práve tu a že jeho rast je spojený s rozvojom nášho mesta," uviedla Ing. Erika Győrfiová, primátorka mesta Tornaľa.
„Banskobystrický samosprávny kraj vníma investície do výrobného sektora ako kľúčový nástroj rozvoja regiónov. Modernizácia závodu BUDIŠ a. s. v Tornali je presne tým typom projektu, ktorý prináša dlhodobý úžitok – pracovné miesta, technologický rozvoj aj posilnenie hrdosti na lokálne produkty," hovorí Mgr. Ondrej Lunter, župan Banskobystrického samosprávneho kraja.
Gemerka PRO: revolúcia v nápojoch
Gemerka predstavila nový rad funkčných vôd Gemerka PRO. Benefit bez pridaného cukru a sladidiel prináša ako prvá v segmente vitamínových vôd. Segment funkčných vôd rastie na Slovensku medziročne o 70 % aj vďaka Gemerke - už obľúbené obohatené vody Gemerka Vitalita a Gemerka Imunita doplnili nové produkty rady Gemerka PRO:
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Gemerka PRO ANTIOX – prvá ochutená funkčná voda bez kalórií na trhu, príchuť limetka a citrónová tráva, bez cukru, bez sladidiel, bez kalórií, obohatená o vitamín E, vitamín C, koenzým Q10 a extrakt z acai
- Gemerka PRO ENERGIA – na podporu energie, bez pridaného cukru a sladidiel, matcha a guarana extrakty, príchuť mäta a biela broskyňa, s niacínom, biotínom a vitamínom B12.
„Gemerka má históriu a hlboké korene v regióne Gemer. Nový funkčný rad dokazuje, že slovenská značka môže byť zároveň inovatívnou, modernou značkou, ktorá predbehla aj viaceré medzinárodné značky a flexibilne reaguje na potreby spotrebiteľov so zdravým životným štýlom – všetky produkty Gemerka PRO sú bez pridaného cukru, s prirodzene vysokým obsahom horčíka a vápnika.“ komentuje rozšírenie portfólia Alexandra Neštinová, Senior Brand Manager Gemerka.
Odborné prostredie privítalo novinky pozitívne:
„Investície do modernizácie výrobných kapacít na Slovensku majú kľúčový význam pre udržateľnosť a konkurencieschopnosť celého nápojového sektora. Aktivity spoločnosti BUDIŠ a. s. v závode v Tornali sú jasným signálom, že domáci výrobcovia kladú veľký dôraz na technologický rozvoj a kvalitu výrobných procesov. Práve takéto projekty umožňujú slovenským značkám naďalej úspešne reagovať na meniace sa potreby trhu a spotrebiteľov," vyjadrila podporu investícii Lucia Morvai, výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd (AVNM).
„Slovenský potravinársky priemysel preukazuje, že je schopný konkurovať európskemu štandardu kvality aj technológií. BUDIŠ a. s. je toho presvedčivým príkladom – modernizácia závodu v Tornali posúva latku nielen pre samotný podnik, ale pre celý sektor," uviedla JUDr. Jana Venhartová, PhD., LL.M., riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.
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