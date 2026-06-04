Hviezdy deťom sa vracajú do srdca Trenčína: 18. ročník spojí šport, hudbu a pomoc tým, ktorí ju potrebujú

Už 14. júna sa najväčšie charitatívne podujatie svojho druhu vracia na Mierové námestie v Trenčíne. Hviezdy deťom, projekt organizovaný klubom AS Trenčín, vstupuje do svojho 18. ročníka a už 14. júna opäť prinesie do centra Trenčína deň plný emócií, športu, hudby a solidarity a najmä pomoci tam, kde je to najviac potrebné.
Za sedemnásť rokov svojej existencie sa projekt stal dôkazom, že šport má silu meniť životy. Od roku 2009 sa prostredníctvom Hviezd deťom podarilo vyzbierať a prerozdeliť už 392 106 eur na pomoc organizáciám, rodinám a jednotlivcom, ktorí podporu skutočne potrebujú. Len minulý ročník priniesol rekordný výsledok 40 297 eur, ktoré boli rozdelené medzi takmer 30 vybraných subjektov.
Hviezdy deťom nie je len o futbale či známych menách, ale predovšetkým o príbehoch ľudí, odvahe a spolupatričnosti. Počas rokov podujatie putovalo rôznymi miestami Trenčína, od štadióna na Sihoti, cez Mierové námestie či Hoss Sport Center, až po zrekonštruovaný Štadión Sihoť. Tento rok sa však podujatie symbolicky vracia späť do samotného srdca mesta. Výnimočný rozmer podujatiu dodáva aj prepojenie s projektom Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry.
Návštevníkov čaká tradičný futbalový turnaj osobností, v ktorom sa predstavia štyri tímy – AS Trenčín, Futbalový VAR, Hokejové hviezdy a tím osobností kultúrneho a spoločenského života. Ako každý rok, aj tentoraz bude ihrisko plné známych tvárí. Fanúšikovia sa môžu tešiť napríklad na mená ako Marián Hossa, Pavol Regenda, Dalibor Dvorský, Marek Rozkoš, Roman Hargaš, Martin Škrtel, Erik Jendrišek, Pirát Krištofič, Marcel Forgáč či Pil C. A to zďaleka nie sú všetky mená.
Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je už niekoľko rokov aj charitatívny beh s hviezdami, ktorý ponúka jedinečnú možnosť stať sa súčasťou pomoci aj aktívne. Každý účastník môže svojím štartom podporiť dobrú vec a zároveň si užiť neopakovateľný deň po boku známych športovcov a osobností. Registrovať sa môžete už teraz na tomto linku.
Počas celého dňa bude pripravený aj bohatý sprievodný program pre deti a celé rodiny. Chýbať nebudú aktivity pre najmenších, komunitné zóny, kultúrne vystúpenia, koncerty kapiel Toddler Punk a Vidiek, ktoré dotvoria výnimočnú atmosféru podujatia.
Hviezdy deťom sú dôkazom, že keď sa spoja správni ľudia, šport dokáže prinášať nielen zážitky, ale aj skutočnú pomoc. Už 14. júna sa Trenčín opäť stane miestom, kde budú hviezdy na dosah a pomoc bude mať konkrétnu podobu.
Pre viac informácií, presný program a ďalšie nové tváre sledujte web a sociálne siete klubu AS Trenčín.
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