Na plochej dráhe v Žarnovici sa začína poriadne z ostra!

Nabitý marec

Počas marca bola žarnovická plochá dráha svedkom niekoľkých jarných sústredení a kempov. Vyplýva to z faktu, že ju tamojší Speedway Club Žarnovica dokázal pripraviť ako jednu z prvých v Európe a tak sa do malého mestečka na Pohroní schádzali veľké kluby z Poľska, ale aj z Dánska aj s tými najväčšími hviezdami plochodrážneho neba. Stovky fanúšikov si to nenechalo ujsť a denne lemovalo plochodrážny ovál.

Po Veľkej noci naplno

Raketovým palivom poháňané a od bŕzd oslobodené plochodrážne motorky zavrčia v pretekárskom tempe v nedeľu 7. apríla. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska spojené s Memoriálom Ladislava Eliáša odštartujú novú sezónu v plnom prúde. Organizátori si dávajú záležať na kvalite prihlásených pretekárov. Svedčí o tom aj minulý ročník, kedy diváci mohli vidieť na štarte okrem iných aj trojnásobného majstra sveta, Brita Tai Woffindena a samotné preteky odborníci označili za najkvalitnejšie obsadené v doterajšej 70 ročnej histórii tohto športu v Žarnovici.

Hviezdy sa zletia do Žarnovice

Austrália, Dánsko, Švédsko, Poľsko...to je len niekoľko krajín, ktoré vyšlú do Žarnovice svojich reprezentantov. Najväčším ťahákom bude určite Martin Vaculík, ktorý v minulom roku prekonal svojim piatym titulom majstra Slovenska svojho otca Zdena (4 tituly). Teraz bude mať čo robiť, veď proti nemu sa postaví účastník Speedway Grand Prix 2021 Oliver Berntzon, majster Švédska z roku 2022. Okrem toho nebude chýbať ani minuloročné prekvapenie pardubickej Zlatej prilby, ktorá mu ušla iba v poslednej chvíli, Poliak Jakub Jamróg, ktorý sa môže pochváliť aj titulom majstra Argentíny. Z Austrálie sa chystá prísť jej aktuálny juniorský majster Michael West. V hre sú mená aj účastníkov tohtoročného seriálu Grand Prix ako Jan Kvěch z Českej republiky, či Szymon Woźniak z Poľska. Predbežne je dohodnutý aj minuloročný účastník SGP Dán Anders Thomsen, no u neho záleží ako sa bude vyvíjať jeho program v Poľsku.

V päticiach na dráhe

Mimoriadne atraktívny systém pretekov, kedy sa jazdci stretávajú v päticiach na dráhe a bok po boku v adrenalínom presýtenom ovzduší bojujú o body a poradie, nebude chýbať ani tentoraz. Vyše dvadsať jázd určí tých najlepších z najlepších, ktorí si to rozdajú vo veľkom finále na šesť kôl o slovenský titul.

Vstupenky na podujatie je možné zakúpiť už teraz aj vo forme miesteniek na Predpredaj.sk.

