Skupina NO NAME predstavuje abstraktný klip Studený štart, ktorý dokonale vyjadruje stav ľudskej mysle!

(Zdroj: NO NAME)

Kapela NO NAME prichádza s ďalším videoklipom z nového albumu V pôvodnom znení! Klip k piesni Studený štart sa nakrúcal vo Vysokých Tatrách a jeho autorom je režisér Juraj Lehotský. Klip je plný krásnych abstraktných obrazov, moderných technológií a dokonale vyjadruje stav ľudskej mysle. Novinku Studený štart aj veľké hity Žily, Lekná, Prvá, Ty a Tvoja sestra či Ďakujem, že si, odpáli skupina na NO NAME & NOCADEŇ V Pôvodnom znení tour 2024 jarnom turné, ktoré štartuje už tento týždeň!