Bratislavu čaká pekelne horúce leto. V auguste priložia do kotla thrashové legendy Exodus!

Začiatok augusta bude v našom hlavnom meste pekelne horúci. Nielen kvôli ročnému obdobiu, ale do kotla pridajú aj legendárni thrasheri Exodus. V novembri 2021 vydalo americké kvinteto cenený album „Persona Non Grata“ a aktuálne pracuje na jeho nástupcovi, ktorého prídu v lete predstaviť aj na starý kontinent a toto turné neminie ani Slovensko.

Exodus zavítajú do Bratislavy v sobotu 3. augusta, keď sa predstavia v bratislavskom klube MMC.

Éry dvoch vokalistov

Exodus založili v San Franciscu v roku 1979 Tom Hunting a istý Kirk Hammett, ktorý neskôr odišiel tam, kde sa preslávil najviac – do skupiny Metallica.

Bubeník Hunting pôsobí v Exodus doteraz. Prvý album „Bonded By Blood“ vydala skupina v roku 1985, to už v nej bol v súčasnosti jej najznámejší a najobľúbenejší člen – gitarista Gary Holt. Na debutovom materiály sa o vokály postaral dnes už nežijúci Paul Baloff.

Až na druhom albume „Pleasures of Flesh“ sa mikrofónu ujal legendárny Steve „Zetro“ Souza. Ten s kapelou nahral aj dosky „Fabolous Disaster“ (1989), „Impact is Imminent“ (1990) a „Force of Habbit“ (1992). Na týchto troch zmieňovaných však za bicími nesedel Tom Hunting, ale John Tempesta.

Skupina sa potom na nejaký čas odmlčala, ale našťastie to netrvalo dlho. Návrat na scénu ohlásili v roku 2001, o tri neskôr roky vydali comebackový album „Tempo of the Damned“, ktorý bol vrelo prijatý fanúšikmi aj kritikmi.

Vo fanúšikovskom tábore Exodus ale nastal šok, pretože kapelu opustil Steve Souza.

No thrash metalová karavána išla ďalej. Souzu nahradil za mikrofónom Rob Dukes a tým sa mierne zmenil aj výraz kapely. Dukes napokon nahral s kapelou štyri štúdiové albumy a pôsobil v nej dlhých 9 rokov. Toto obdobie bolo tiež úspešné a doteraz sa nájdu mnohí, ktorí majú najradšej práve túto éru skupiny.

Fanúšikovia si žiadali návrat krikľúňa Souzu a toho sa aj dočkali v roku 2014, keď do sveta vypustili chuťovku „Blood In, Blood Out“ a nateraz posledná štúdiovka „Persona Non Grata“ im vyšla v závere roka 2021.

Holt akceptuje z „Big Four“ len Slayer

Rob Dukes založil už počas pôsobenia v Exodus novú kapelu Generation Kill a azda najväčší klenot Exodus Gary Holt koncertoval aj s legendami žánru – Slayer.

Exodus majú nespočetné mnžostvo fanúšikov po celom svete, patria medzi stálice a legendy thrash metalu, no nikdy nedosiahli slávu a tzv. „Big Four“, teda kapiel Metallica, Slayer, Megadeth a Anthrax. Spoločne s Testament boli vždy v akomsi ich tieni.

Keď sa vo veľkom rozhovore pre Loudersound spýtal Garyho Holta hudobný publicista Dave Everley na to, ktorú kapelu z tzv. „veľkej štvorky“ by mohol zmazať z povrchu zemského, aby Exodus mohli zaujať jej miesto, odpovedal: „Všetkých by sme ich vymazali z povrchu zemského. Ak by tu stále boli Slayer, tak by boli jediní, ktorí by mohli ostať.“

Exodus prídu do Bratislavy v zostave Steve Souza (vokály), Gary Holt (gitara), Lee Altus (gitara), Jack Gibson (basgitara), Tom Hunting (bicie).

Američania vedia rozpáliť davy fanúšikov svojim energickým thrashom, ktorému vládne štekavý Souzov vokál a výrazná Holtova gitara. Istotne dôjde na najpodstatnejšie skladby z ich bohatej diskografie a overené pecky - „Bonded By Blood“, „The Toxic Waltz“ či „Strike of the Beast“, ale dôraz budú klásť na najnovšiu, na ktorej momentálne pracujú.

Ako support sa predstaví česko-slovenská metalová kapela NIAKARA. Ide nový autorský projekt Zdenka Kuba (ex Arakain), v ktorom zaznejú jeho časom preverené hity, songy, ktoré nedostali príležitosť zaznieť naživo, ale aj úplne nové kúsky. „Ako už názov napovedá, základ repertoáru budú tvoriť skladby, ktoré Zdeněk napísal a zložil v čase svojho pôsobenia v Arakaine. Tešiť sa tak môžete napríklad na piesne Skrytá kamera, Černý koně, Jesus Business, Kruhy v obilí alebo Barbaři. NIAKARA pozostáva z ostrieľaných muzikantov, ktorí pôsobili, či stále pôsobia v kapelách, ktorým nechýba cit a hudobná originalita.

