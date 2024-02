V. Bolek: Kto v náročných časoch dodrží investičný horizont, dočká sa zaslúženého zhodnotenia

V.Bolek (Zdroj: V.Bolek)

Predikcie na rok 2023 boli rôzne, nakoľko nás zasiahli reštriktívne opatrenia centrálnych bánk, inflačné šoky či neočakávané geopolitické zmeny spôsobené na Blízkom východe a nekončiaci konflikt na Ukrajine. Napriek tomu sa nám podarilo preniesť cez výkyvy finančných trhov.

Celková odolnosť svetovej ekonomiky však prekvapila.

Áno, globálna ekonomika neupadla do recesie a pokorila najväčších pesimistov, začala rásť. Inflácia v priebehu roka klesla a začala sa približovať k inflačným cieľom centrálnych bánk. Dlhopisoví investori využili globálny otras najmä realitného sektora v Číne. Investori hádzali všetky realitné investície do jedného vreca, bez ohľadu na kvalitu podkladových cenných papierov. To bola voda na mlyn pre naše fondy a nákupná príležitosť.

Ako z nej profitovali investori v rámci dlhopisov?

Panika ohľadom zdravia bánk sa preliala aj do Európy, a to sa nám podarilo naplno využiť. Emócie hýbali trhom a vtedy je aktívna stratégia cenená. Rôzne dlhopisy dokázali ponúknuť výnosy, ktoré boli ešte relatívne nedávno nepredstaviteľné. Rok 2023 ukončili fondy zamerané prevažne na investovanie do dlhopisov s ročným výnosom:1. PF Slnko 8,73 %, , CE Bond 8,24 % a Euro Bond 6,95 %. Na finančných trhoch existuje zhoda, že návrat k rekordne nízkym sadzbám pravdepodobný nie je. To vytvára naďalej priaznivé podmienky na investície do dlhopisových fondov aj v roku 2024.

A čo akciový trh? Držal si podobné tempo?

Akciový trh potvrdil svoju pozíciu nepredvídateľnosti na finančnom trhu v krátkodobom horizonte. Globálne akcie (MSCi World Index) v minulom roku vzrástli o pätinu, pričom väčšina tried aktív sa zo svojich strát v roku 2022 prudko zotavila. V tomto prostredí sa mimoriadne darilo aj podielovým fondom. Široko diverzifikovaný, do akciových indexov investujúci fond, Global Index priniesol svojim investorom ročný výnos dosahujúci až 16,95 %. Podobne dobre sa darilo aj nášmu zmiešanému fondu s prevažne akciovou zložkou, Growth Opportunities, keď zaknihoval ročné zhodnotenie na úrovni 15,74 %. Takýto fond by mal mať zastúpenie v každom portfóliu u investora s dlhodobým investičným horizontom.

Ako zareagoval kapitálovo náročný segment ekonomiky – realitný trh?

Pre investorov to bola jednoznačná „zelená“, pretože pre pripravených vytvoril rad zaujímavých príležitostí. Z trhu zmizli špekulatívne nákupy bytov a špeciálne pri bytovom segmente cyklus finálne ukázal zmenu smeru.

Udržanie vysokej miery obsadenosti, stabilného toku hotovosti a „zdravej“ úrovne externého financovania prinieslo vyššie zhodnotenie, a to i vďaka pretrvávajúcim vyšším úrokovým sadzbám, čo pozitívne prispelo ku kladnej výkonnosti portfólia realitných fondov.

V roku 2023 dokázala príslušná diverzifikácia aktív Prvého realitného fondu vygenerovať ročný výnos pre investorov na úrovni 3,60 %. Zmeny nastali aj vďaka aktívnemu prístupu pri správe nájomných vzťahov a udržiavaní vysokej miery obsadenosti nehnuteľností pri plynúcich hotovostných tokoch. Investorom tak bol Prvý realitný fond schopný pravidelne prinášať stabilný výnos z držaných aktív realitného trhu.

Aká investičná stratégia je predurčená pre investorov na ďalšie roky?

Rovnaká rovnica bude platiť aj v ďalších rokoch. Môžeme očakávať pokračujúce zmeny najmä v súvislosti s americkými voľbami a pokračujúcimi vojenskými konfliktmi vo svete.

Investovanie je behom na dlhú trať. Kto hľadá zhodnotenie peňazí v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov, v investičnej oblasti nepochodí. Raz príde rast, inokedy pokles, no dlhodobá krivka vždy vykazuje pozitívny trend. V takomto nepredvídateľnom období je preto investovanie príležitosťou ako zmierniť a najmä ochrániť klesanie hodnoty našich úspor a peňazí. Kľúčom, ako sa proti inflácii úspešne brániť, bude preto aktívne reagovať na zmeny a riadiť skladbu portfólia podľa zmeny trendov na realitnom trhu.

