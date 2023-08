ORLANDO BLOOM: Z HOLLYWOODU DO PIVOVARU STAROPRAMEN

(Zdroj: Staropramen)

Orlando Bloom je známy svojou vášňou pre rozvíjanie vlastných talentov a zručností. Práve to ho priviedlo k spolupráci so Staropramenom, značkou s vyše 150-ročnou históriou, kde sa dbá na precízne varenie piva pre tých najnáročnejších znalcov.

„Práca s pivovarom Staropramen mi umožnila preniknúť hlbšie do tajomstiev výroby piva a pochopiť, čo znamená byť skutočným expertom v tomto remesle,“ povedal Bloom, ktorý sa v rámci spolupráce stal hlavnou tvárou najnovšej kampane značky s názvom „Expert z Prahy“.

„Praha je nádherné mesto, ktoré sa mi stalo druhým domovom. Keďže som mal to šťastie žiť a pracovať tu počas niekoľkých rokov, bol som ohromený bohatou pivnou kultúrou mesta a vážnosťou, s akou miestny obyvatelia pristupujú k pivu,“ hovorí Bloom.

Kampaň „Expert z Prahy“ je príbehom o pátrání po tajomstve dokonale vyváženého Staropramenu. Krátka filmová snímka nás prevedie pražskými uličkami, zahliadneme slnečné terasy až po podzemné chodby, kde sa Bloom pokúša odhaliť tajomstvá najznámejšieho piva Prahy.

Táto kampaň je oslavou všetkého, čo robí Staropramen jedinečným – jeho kvality, dlhoročnej histórie a hlavne, jeho miesta pôvodu.

Staropramen je pivom, ktoré sa varí podľa tradícií a techník, ktoré sa rozvíjali viac ako stopäťdesiat rokov. To, čo začalo v malom pivovare v Prahe, sa dnes stalo symbolom pre tých, ktorí hľadajú pravé a autentické zážitky.

„Naša spolupráca s Orlandom je výnimočná. Je to človek, ktorý pochopil kultúru Prahy a dôležitosť, ktorú miestni obyvatelia prikladajú pivu. Práve to, spolu so svojim talentom a energiou, priniesol do našej kampane," hovorí Adriana Pevná, brand manažérka značky Staropramen.

Chyťte teda svoje poháre, pretože sa máte na čo tešiť. Orlando Bloom vás vezme na cestu Prahou a odhalí vám niečo zo sveta varenia Staropramenu. Oslávte s nami túto jedinečnú príležitosť a užite si chvíle, kedy sa svet kinematografie stretáva so svetom piva.

