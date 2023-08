Festival LOVESTREAM doprevádza exkluzívny program v glo AIR zóne

(Zdroj: www.lovestream.sk)

Rovnako ako minulý rok môžu návštevníci jedinečného bratislavského festivalu LOVESTREAM, ktorý práve prebieha, a ktorého headlinermi budú Imagine Dragons a The Killers, navštíviť unikátnu glo AIR zónu. Vďaka dizajnovému konceptu sa pomyselne prenesú priamo do neba, kde na nich čaká hudobný program a celý rad zábavných pointov.

V neprehliadnuteľnej glo zóne plnej hudby a zábavy, ktorá vlani privítala viac ako tritisíc návštevníkov, sa tento rok návštevníci môžu stretnúť so známym moderátorom Rádia Európa 2 Šortym, ale aj exkluzívnymi hosťami, medzi ktorými sa objaví napríklad Ego, Smart, Filip Jančík či Hugo Hypetrain.

(Zdroj: www.lovestream.sk)

Shorty prevedie návštevníkov bohatým programom a predstaví im celý rad aktivít, do ktorých sa môžu zapojiť. Čaká na nich 360-stupňový VIDEOBOOTH, ktorý záujemcom umožní natočiť si spomienkové video. Následne bude možné preletieť sa AIR zónou vďaka okuliarom DRONE VR. O fyzikálno-zvukový zážitok sa postará inštalácia KVADRO, iluzionisti predvedú dych vyrážajúce triky a kúzla a zaujímavé ceny bude možné vyhrať v automate glo. K dispozícii bude koktailový bar a chillout zóna.

(Zdroj: www.lovestream.sk)

A nebolo by to glo, keby pre svojich fanúšikov nepripravilo vlastný hudobný program. Počas celého festivalu od poludnia až do noci bude glo AIR STAGE ponúkať jedinečné sety od dídžejov ako BASS M, AAMON, TAGER alebo LUIS DE MARK.

Súčasťou zóny glo AIR je aj POP-UP STORE, kde si zákazníci môžu zakúpiť nové zariadenie glo HYPER X2 AIR za špeciálnu cenu 10 eur alebo VELO & VUSE pointy, kde budú k dispozícii ďalšie nikotínové alternatívy od spoločnosti British American Tobacco.

(Zdroj: www.lovestream.sk)

Prístup do zóny glo AIR majú len dospelí návštevníci. Všetky podujatia a novinky môžete sledovať na FB a instagramovom profile: @glo_slovakia.

- reklamná správa -