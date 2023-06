Jedenásta Hudba bez bariér dojala divákov aj účinkujúcich a vyzbierala rekordnú sumu!

Fantastická atmosféra, emotívne príbehy a finančná pomoc vo výške 25 tisíc eur! Tak vyzeralo jedenáste pokračovanie unikátnej charitatívnej akcie Hudba bez bariér! Benefičné podujatie sa po druhýkrát konalo v prekrásnom Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Vrchu Butkov nad obcou Ladce. Na koncerte, ktorý už tradične organizuje PARASPORT24, sa predstavili Mária Čírová, Peter Bažík, Martin Harich, Nika Barľáková, Margaréta Ondrejková a gitarový virtuóz Dávid Bílek. Na akcii sa vyzbieralo rekordných 25 tisíc eur pre hendikepovaných a sociálne slabých, ktorí to najviac potrebujú.

Novú desiatku odštartovala Hudba bez bariér s krásnym počasím a vyše dvojhodinovým hudobným programom. Večer plný emotívnej hudby a jedinečnej atmosféry zorganizovalo už po jedenásty raz občianske združenie PARASPORT24.

„Som veľmi rád, že vďaka partnerom a skvelým ľuďom, ktorí sa zúčastnili na koncerte Hudba bez bariér sme mohli pomôcť vo vysokej sume. Na akcii sme odovzdali šek v hodnote 24 tisíc eur. Krátko nato pristúpil človek, ktorý povedal: zaokrúhli to na 25 tisíc. Urobil to so slzami v očiach, ktoré mal od dojatia počas celej akcie,“ opisuje jedinečné momenty organizátor podujatia a šéf občianskeho združenia PARASPORT24 Miroslav Buľovský.

Sympatický spevák Martich Harich je súčasťou Hudby bez bariér od samého začiatku. Okrem starších piesní zaradil do vystúpenia aj aktuálne skladby. Tento rok čerstvú novinku Birdstrike, či spoluprácu s nedávnym jubilejným oslávencom Petrom Lipom v skladbe Vtáci v kŕdli.

„Je vidieť, ako podujatie každým rokom naberá na kvalite, vážnosti a aj samotnej výške pomoci, čo je hlavným cieľom koncertu. Robiť to, čo ma baví a zároveň prispievať k dobrej veci, považujem v živote za veľké šťastie, za ktoré som úprimne vďačný. Tento rok bolo na našej strane aj počasie. Pohľad na pódium so západom slnka v pozadí musel byť pre divákov nezabudnuteľným zážitkom. Sám som sa bol na ´tajňáša´ pozrieť mojich kolegov na pódiu a bol to jeden z najkrajších pohľadov na stage, aké som kedy videl,“ neskrýval radosť Martin Harich.

Divákov sprevádzali večerom moderátori Katka Brychtová, Petra Bernasovská, Barbara Štubňová a Patrik Herman. Skvelá Mária Čírová zaspievala najväčšie hity aj jemné balady. Na pódiu sa predstavili Nika Barľáková, Margaréta Ondrejková, gitarový virtuóz Dávid Bílek a spevák Peter Bažík.

„Teším sa, že peknú myšlienku prišlo opäť podporiť veľa ľudí. Keď vidíte v dnešnej dobe, koľko ľudí je naozaj ochotných vyšliapať tú trasu hore ku krížu, len aby mohli pomôcť, tak máte až hrču v krku. Je to úžasné. Aj napriek hrči v krku od dojatia sa mi spievalo veľmi dobre. Som veľmi rád, že som mohol podporiť krásnu myšlienku a bolo mi cťou byť po dlhšom čase znovu súčasťou Hudby bez bariér. Atmosféra bola naozaj veľmi dojemná a krásna. Teším sa na ďalšie pokračovanie,“ dojato skonštatoval spevák Peter Bažík,

Výťažok zo vstupného venuje organizátor už tradične na dobročinné ciele občianskeho združenia PARASPORT24. Časť pomoci daroval priamo na mieste počas podujatia.

„Osobne to hodnotím ako najlepší zo všetkých koncertov, ktoré sme doteraz organizovali. A potvrdzuje to aj suma, ktorú sme odovzdali. Pomohlo sa sirotám v Červenom Kameni, Horovciach. A najmä deťom, ktoré opäť začali chodiť pod rukami nášho skvelého fyzioterapeuta Jara Dulinu. Veľmi nám pomohli aj partneri Intersport, Tesco, Tipsport, Origos, Cementárne Ladce, Hurricane Factory, Urpiner aTrenčiansky samosprávny kraj,“ sumarizuje Miroslav Buľovský.

