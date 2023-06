Legendárni MADUAR prinášajú bláznivo pozitívny videoklip k ich novému hitu Show How Mad U Ar a pripravujú fanúšikov na veľkolepú show v NTC

Skupina MADUAR, ktorá v 90. rokoch valcovala české a slovenské diskotéky, pripravila na toto leto horúcu novinku s názvom Show How Mad U Ar, do ktorej prizvali také hviezdy 90. rokov ako Captain Jack, Rednex, či Twenty 4 Seven, ďalej nášho najúspešnejšieho producenta Roberta Buriana (mega hit Žijeme len raz) a dali v nej priestor aj mladému nádejnému DJ-ovi a raperovi s umeleckým menom Nicotini.

Novinka už má za sebou 2 premiéry, rannú rozhlasovú v jednej z najpočúvanejších českých staníc, ktorá dopadla mimoriadne dobre so skvelými ohlasmi od ich poslucháčov, a špeciálnu medzinárodnú online premiéru formou 60-minútového živého vysielania za účasti všetkých zainteresovaných hviezd. Fanúšikovia mali možnosť vidieť okrem špeciálnej premiéry aj rozhovory s účinkujúcimi, zábery zo zákulisia, či vtipné momentky z natáčania.

Chytľavý refrén, nadupaný rytmus a svetový sound sú už teraz zárukou úspešného hitu, ktorý má ešte pred sebou aj zajtrajšiu tretiu premiéru, a to televíznu, na najsledovanejšej hudobnej stanici TV Óčko. Ako prezradili bratia Matyinkovci, skladba v sebe skrýva viacero posolstiev. Tým prvým je samozrejme výzva na plnenie snov, lebo to najhoršie, čo človek môže spraviť, je nezačať kvôli strachu z neúspechu či zlyhania. Vtedy človek prehral už na začiatku. Ďalším silným odkazom je účasť hostí z viacerých krajín sveta, čo je priamy dôkaz toho, že hudba spája a nepozná hraníc. A rovnako zaujímavé je pri tejto novinke aj spojenie minulosti, reprezentovanej umelcami z 90. rokov, so súčasnosťou prostredníctvom Roberta Buriana, až po budúcnosť vďaka Nicotinimu, ktorý je predstaviteľom mladej nastupujúcej generácie. Navyše je tam na pozadí aj rodinné spojenie, Nicotini, vlastným menom Nicholas Matyinko, je najstarším synom Juraja Matyinka z Maduaru. Ako perličku však môžeme uviesť, že v klipe sa postupne na moment predstavia všetci členovia rodín obidvoch bratov - Jurajova dcéra Sašenka s manželkou Alexandrou a mladším synom Rikim a Ladislavova partnerka Emily.



Samotný klip sa natáčal 12 dní vo viacerých európskych destináciách od Amsterdamu, cez Viedeň, až po Bratislavu a objavia sa v ňom aj jedinečné zábery z Drag Racing Power Festu na Slovakia ringu, či Leteckého festivalu v Piešťanoch, na ktoré bolo potrebné vybaviť špeciálne povolenia. Členovia Maduaru sú mimoriadne hrdí, že sa súčasťou klipu stali aj výnimoční ľudia, ktorí priamo žijú svoje sny - či už 10-ročný Boris Poživenec, syn najrýchlejšieho Slováka s pevným štartom na 1/4 míle Stanislava Poživenca alebo legenda slovenského drag racingu Tibor Eötvös, ktorý so svojou nadupanou Škodou 1000 MB dokáže poraziť aj super športiaky ako Porsche či Ferrari, a tiež Martin Juhás z Ambruz Racing Teamu na bývalom Fittipaldiho monoposte F1. No a spolu s nimi aj dve najzvučnejšie mená v európskom letectve a leteckej akrobacii, Zoltán Veres na lietadle a Imreh Lajos na helikoptére.

A teraz si už poďme pozrieť oficiálnu verziu tohto videoklipu:

Nový singel a videoklip sú súčasťou celoročnej aktivity a filozofie MADUARu s názvom #ShowHowMadUAr, ktorá je slovnou hračkou názvu kapely (Mad U Ar – si bláznivý) a jej cieľom je priniesť pozitívnu energiu všetkým fanúšikom a motivovať ich k tomu, aby si plnili svoje sny, nech už sú akokoľvek bláznivé. Táto aktivita a filozofia sa plynule prenesie aj do pripravovanej veľkolepej show s názvom MADUAR - SHOW How Mad U Ar, ktorá sa uskutoční 22.9.2023 v NTC aréne (Národné tenisové centrum) v Bratislave, a kde bude prvýkrát v rámci koncertu CZ/SK interpreta použitá Kinetická Show od firmy Kvant.

Vstupenky nájdete v sieti Predpredaj.sk

Následne sa aktivita #ShowHowMadUAr prenesie aj do roku 2024, kedy MADUAR oslávi 30 rokov od vydania prvého albumu I feel good a pri tej príležitosti pripravuje ešte väčšiu Open air show na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.

- reklamná správa -