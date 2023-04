Miesto, kde každý nájde svoj kúsok neba

Doba je veľmi rýchla a občas si každý z nás potrebuje na chvíľočku oddýchnuť. Wellness raj pre relax nájdete priamo v Starej Lesnej. V hoteli Horizont resort ****. Výnimočný wellness hotel v Tatrách je vhodný hlavne pre rodiny s deťmi. A nielen s tými malými. Na svoje si tu prídu aj tínedžeri. Po návšteve hotela môžeme smelo povedať, že na tomto mieste si každý nájde svoj malý kúsok neba. Hneď ako pohodlne zaparkujte na parkovisku priamo pred bránami, hotel vás očarí svojou netradičnou architektúrou. Po vstupe doň sa vám naskytne pohľad na lobby bar v pozadí so štítmi Tatier. Nedať si drink, či kávu? To by bol hriech. Tatry. Tie vás v hoteli sprevádzajú na každom kroku. Počas našej návštevy sa hostia dokonca vozili výťahom na vyššie poschodia, aby sa len tak lakťom opreli a vnímali krásy výhľadov z hotelovej chodby.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Hotel Hills

Nebo pre deti

Hotel vás poteší skvelým vybavením. Na svoje si tu prídu deti všetkých vekových kategórii. Pre najmenších je k dispozícii rozprávkový detský kútik hneď vedľa recepcie. Zo stien deti dovnútra lákajú postavičky zo známej rozprávky Madagaskar. Deti sa tu môžu bezstarostne hrať, behať, maľovať a kresliť. Medzi vybavenie detského kútika nepatrí len bazén guličkami, ale aj TV kino s rozprávkami, spoločenské hry. Staršie ročníky sa vedia odreagovať vďaka konzole X-BOX. Ak si pobyt zarezervujete počas víkendu, deti potešia aj animátori. Vytancujú sa na mini diskotéke s maskotom. Pripravené sú aj súťaže a hry, tvorivé dielne, detský Mini Club. V hoteli nájdete aj zábavný salónik, ktorý je vybavený biliardovým stolom, stolným futbalom a hracími automatmi pre deti. Hotel je navyše Kids Friendly, a teda môžete rátať so zabezpečením potrebných vecí pre vaše deti.

Nebo pre gurmánov

Čo vás v hoteli určite očarí sú chutné raňajky i večere. Robia sa prostredníctvom švédskych stolov. A nájdete tu naozaj všetko. Zdravé jedlá, ale aj kúsky vyprážaných, sladké i pikantnejšie. Jeden tanier vám zaručene stačiť nebude. Navyše. Veľkým ťahákom sú akcie Chef’s table, a teda gastronomické zážitky so známymi šéfkuchármi. Vypočuť si, ako sa dá variť napríklad len zo šupiek zeleniny, či ochutnať kadejaké prvotriedne jedlá – tomu žiadny ozajstný gurmán neodolá.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Hotel Hills

Garancia neba

Kvarteto kvalitných sáun (soľná, fínska, parná, infra) a inhalácii, bazén s vodným barom a vírivkou, v jednej oddychovej miestnosti masážna posteľ a jacuzzi, v druhej oddychová miestnosť s vodopádom a ochladzovací bazén. To je Mountain Wellness centrum. Najmodernejší wellness hotel vo Vysokých Tatrách vám vlastný kúsok neba vie dokonca aj garantovať. Nájdete ho v exkluzívnej privátnej zóne na streche hotela s názvom Vip Sky Lounge. Čaká na vás luxusná dokonalá romantika! Relax, pokoj, oddych a úžasný panoramatický výhľad na štíty Vysokých Tatier si môžete dopriať z vírviky pod holým nebom. V tejto privátnej zóne je pre vás k dispozícii jacuzzi, samostatná presklená fínska sauna pre 5 osôb, mini kuchynka, kde vám vedia pripraviť ponuku nápojov a terasa s ležadlami. V živote je len pár nezabudnuteľných a neopakovateľných zážitkov a pobyt v Sky Lounge je zaručene jedným z nich.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Hotel Hills

Viac súkromia? Žiadny problém

V hoteli majú štyri typy izieb, z ktorých si môžete vybrať. Štandard, dvojpodlažné Family Superior, apartmány Exclusive Suite i De Luxe apartmány s rozlohou 62,77m2, ktoré sú ideálne pre najnáročnejších klientov. Majú dve kúpeľne i terasu. Ak vám ale nevyhovuje bývanie priamo v hoteli a radi by ste si dopriali viac súkromia, aj na to majú riešenie. Ubytovať sa môžete tiež v luxusných horských Chaletoch a Apartmánových domoch pri hoteli. Sú výbornou voľbou nielen kvôli súkromiu, ale aj pre väčšie skupiny, či rodiny. Bonusom je jedinečný výhľad, luxusne zariadený interiér a exteriér a bonusové wellness služby.

Ak hľadáte výnimočné wellness pobyty, rodinnú dovolenku s deťmi, romantický pobyt pre vášho partnera, alebo túžite po dokonalom relaxe, wellnesse a oddychu s úžasným výhľadom na štíty Vysokých Tatier, v HOTELI HORIZONT RESORT **** budete na správnom mieste.

- reklamná správa -