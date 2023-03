Haleon v Leviciach strojnásobil výrobu zubnej pasty za 10 rokov, pričom neustále znižuje svoju environmentálnu stopu

Haleon Levice, najväčší výrobný závod1 pre produkty starostlivosti o ústne zdravie globálnej spoločnosti Haleon, oslávil Svetový deň ústneho zdravia spoločne so zástupcami z Európskeho parlamentu, Ministerstva hospodárstva a Ministerstva životného prostredia. Levický závod, ktorý má vo svojom portfóliu špičkové svetové značky vrátane Sensodyne, Parodontax a Aquafresh, strojnásobil objem výroby zubných pást za ostatných desať rokov. Zubným pastám vyrábaným na Slovensku dôverujú zákazníci vo viac ako 100 krajinách sveta.

Haleon patrí medzi svetových lídrov v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti s výnimočným portfóliom popredných značiek, ktoré pomáhajú miliardám ľudí na celom svete v lepšej starostlivosti o svoje zdravie, pomáhajú ľuďom zvládať prvotné príznaky ochorení a zároveň ponúkajú aj účinnú prevenciu.

3,5 miliardy ľudí trápia rôzne symptómy, ako je citlivosť zubov, krvácanie ďasien alebo erózia zubnej skloviny. Väčšina ľudí v určitom období svojho života zápasí so zdravotnými problémami ústnej dutiny. V rámci Svetového dňa ústneho zdravia spoločnosť Haleon, ako jedna z popredných poskytovateľov produktov pre starostlivosť o ústnu hygienu zdôrazňuje, že väčšine symptómov sa dá predchádzať pravidelnou starostlivosťou o zuby a absolvovaním preventívnych prehliadok u zubárov.

Spoločnosť Haleon je dôkazom toho, že zdravý úsmev ide ruka v ruke so znižovaním negatívneho vplyvu na planétu

Cieľom spoločnosti Haleon je znížiť emisie uhlíka, zvýšiť trvalú udržateľnosť obalov pre produkty, zodpovedne a udržateľne získavať, vyrábať a používať suroviny, ako aj znížiť množstvo odpadu a spotrebu vody pri výrobe produktov. Závod v Leviciach realizuje viaceré projekty za účelom dosiahnutia nulových emisií uhlíka závodu do roku 2025, čím podporí globálne ambície spoločnosti Haleon.

Supply Hub, unikátny podnikateľský model levického závodu pomáha v znižovaní emisií uhlíka tým, že kľúčoví dodávatelia pre obalový materiál a logistiku hotových výrobkov sídlia priamo v susedstve závodu, čím závod zabezpečil elimináciu uhlíkových emisií, ktoré by inak vznikali pri preprave zo vzdialenejších miest.

Závod využíva 100 % energie z obnoviteľných zdrojov od roku 2015 a znižuje spotrebu zemného plynu.

V roku 2020 závod dosiahol nulový odpad na skládku. To znamená, že všetok odpad sa buď opätovne použije, recykluje alebo spáli. Ďalším krokom je zvýšenie obehového hospodárstva odpadu.

Optimalizácia výrobných a umývacích procesov viedla k zníženiu spotreby vody o 18 % na 1 tonu vyrobenej zubnej pasty.

Každý rok na celom svete končia miliardy prázdnych túb zo zubných pást v odpade. A väčšina z nich skončí na skládkach. V Leviciach bola prvá zubná pasta vyrobená v plne recyklovateľnej tube a v krabičke z recyklovaného materiálu v roku 2021. Zámerom levického závodu je nastaviť väčšinu svojho portfólia zubných pást na recyklovateľný laminát do konca roka 2023.

Renzo Codecà, riaditeľ závodu v Leviciach, povedal:

„Som rád, že môžem osláviť Svetový deň ústneho zdravia v našom závode spoločne so zástupcami z Ministerstva hospodárstva, Ministerstva životného prostredia a Európskeho parlamentu. Sme veľmi hrdí na naše celosvetovo dôveryhodné značky ako Sensodyne, Parodontax a Aquafresh, ktoré sú súčasťou portfólia závodu. Zároveň náš tím, ktorý tvorí 540 vysokokvalifikovaných pracovníkov, dosahuje úspechy aj v oblasti znižovania negatívneho dopadu na životné prostredie, čo ma nesmierne teší. Za ostatných 10 rokov sme investovali do rozvoja nášho závodu, čo viedlo k strojnásobeniu objemu výroby zubnej pasty. V súčasnosti v našom závode každú minútu vyrobíme 1000 túb zubnej pasty a produkty dodávame do viac ako 100 krajín sveta. Našou ambíciou je pokračovať v rozvoji nášho podnikania udržateľným spôsobom a prispieť tak k starostlivosti o zdravie ľudí a zdravie našej planéty. "

Haleon rozvíja svoje podnikanie v Leviciach

Postupným rozširovaním výroby spojeným so zvýšením výrobnej kapacity, závod v Leviciach sa stal najväčším výrobcom zubnej pasty spoločnosti Haleon. V súčasnosti výroba zubnej pasty prebieha za pomoci 17 veľkokapacitných mixérov a 15 plniacich liniek. Levický závod zastrešuje až 40 % globálneho obchodu spoločnosti Haleon v segmente starostlivosti o ústne zdravie. Ďalším úspechom závodu je aj získanie certifikátu Top Employer Slovakia druhý rok po sebe (Top Employer Slovakia 2022 a 2023)

Závod plánuje aj ďalšie investície zamerané na zníženie emisií uhlíka, spotreby vody a elektriny, ako napríklad inštaláciu tepelných čerpadiel alebo inštaláciu fotovoltaických panelov. Zároveň sa chce zamerať aj na posilnenie svojich výskumných a vývojových kapacít v Leviciach vzhľadom na rozvojový potenciál závodu a súčasné vedúce postavenie v dodávateľskej sieti spoločnosti Haleon.

O spoločnosti Haleon

Sme celosvetovým lídrom v oblasti starostlivosti o ústne zdravie s portfóliom značiek, ktorým dôverujú milióny spotrebiteľov na celom svete. Skupina zamestnáva viac ako 22 000 ľudí na 170 trhoch, ktorých spája spoločný cieľ - poskytovať lepšie každodenné zdravie s ľudskosťou. Naše portfólio produktov zahŕňa päť hlavných kategórií – starostlivosť o ústnu hygienu, úľava od bolesti, zdravie dýchacích ciest, zdravie tráviaceho traktu a vitamíny, minerály a výživové doplnky (VMS). Naše dlhoročné značky - ako Advil, Sensodyne, Panadol, Voltaren, Theraflu, Otrivin, Polident, Parodontax a Centrum - sú založené na vedeckých poznatkoch, inováciách a hlbokom ľudskom porozumení.

O obchodnej jednotke pre stredovýchodnú Európu

Haleon je vedúcou spoločnosťou na trhu voľnopredajných zdravotníckych výrobkov v strednej a východnej Európe a jednou z najrýchlejšie rastúcich obchodných jednotiek v regióne EMEA/LatAm. Zamestnávame viac ako 2100 ľudí, ktorí pracujú v 34 krajinách, 7 časových pásmach a hovoria 32 jazykmi, čo z nás robí jednu z najrozmanitejších obchodných jednotiek v regióne.

O globálnom výrobnom závode v Leviciach

Sme jedným z najväčších svetových dodávateľov produktov pre oblasť starostlivosti o ústnu hygienu. Naším cieľom je zlepšiť ústne zdravie ľudí na celom svete vďaka širokej škále produktov založených na vedeckých poznatkoch, ako sú Sensodyne, Parodontax a Aquafresh. Levický závod dodáva produkty do 108 krajín na celom svete a podporuje 40 % globálneho obchodu so zubnými pastami Haleon. Spoločnosť v Leviciach zamestnáva 540 ľudí a druhý rok po sebe získala certifikát Top Employer Slovakia.

