Výstava Motocykel ukáže aj motorku za 100 tisíc eur!

Bratislavská Incheba sa od 9. do 12. marca stane cieľovou destináciou pre všetkých fanúšikov motoriek a životného štýlu s nimi spojeného. Reč je o výstave Motocykel, ktorá sa svojím rozsahom a ponukou vracia do čias spred pandémie a rozhodne sa tak bude na čo pozerať.

Aktuálny ročník výstavy sľubuje skvelý zážitok: zblízka si tu budete môcť obzrieť modely množstva obľúbených svetových motoznačiek ako Benelli, Bimota, BMW, Brixton, Brough Superior, BRP, CAN AM, CF Moto, Ducati, Godet-Vincent, Harley Davidson, Honda, Husquarna, JAWA, Keeway, KTM, Kuberg, Kymco, Lambretta, Moto Morini, MP Korado, Super Socco, Suzuki, SYM, Triumph, UM, Xmotos, Yamaha či Zontes vrátane početných noviniek a premiér.

Horúce výstavné premiéry

BMW Group predstaví hneď 4 novinky vrátane špeciálnej edície k 100. výročiu BMW Motorrad – model R NineT 100 Years. Pre zmenu 120. výročie založenia oslavuje značka Harley Davidson, ktorá pri tejto príležitosti do Incheby prináša exkluzívny model Street Glide Special Anniversary. Z limitovanej edície bolo celosvetovo vyrobených len 1600 kusov v nádhernej špeciálnej červenej farbe. Husquarna Motorcyclespredstaví 2 novinky vrátane novej generácie obľúbeného hard enduro modelu - Husqvarna 701 Enduro. Suzuki prichádza s 3 novinkami; jednou z nich bude model V-Strom 800DE, ktorý má všestranné schopnosti stvorené pre dobrodružstvo. Až 6 slovenských výstavných premiér záujemcom predstaví Ducati. Napríklad, nová Multistrada V4 Rally je rovnako pohodlná a intuitívna v mestskej džungli, ako aj na tých najodvážnejších offroad trasách. Aj v expozícii MOPED-Slovakia bude vystavených viacero noviniek vrátane modelu Brixton Cromwell 1200 - prvý veľkoobjemový dvojvalec v klasickom štýle s modernými prvkami v ponuke značky Brixton. Honda v Inchebe ukáže okrem iného aj dlho očakávaný, úplne nový CB750 Hornet, čím sa do modelového radu tejto značky vracia jeden z najskloňovanejších názvov vo svete motocyklov. Na návštevníkov čaká tiež slovenská premiéra mopedu MP Korado Supermaxi 50 EFI Euro 5, či kompletný rad motocyklov Jawa.

Ďalšie novinky sú uverejnené a postupne pribúdajú na

Výnimočné exkluzívne kúsky aj veterány

Výstava Motocykel prináša hneď niekoľko motorkárskych čerešničiek na torte. Aktuálny ročník ukáže až dva modely legendárnej značky Brough Superior - SS 100 Full Black a Lawrence, ktorého elegantné línie sú navrhnuté podľa plynulej krivky dýk beduínov. Taliansky cit pre umenie, ručnú remeselnú prácu a ultramoderené materiály bude reprezentovať model Bimota KB4. Srdce každého motorkára určite poskočí pri pohľade na úchvatný kúsok Godet Egli-Vincent 1330. Ide o jediný kus v rámci strednej a východnej Európy a na Slovensko prichádza vôbec po prvýkrát. Cena motorky je stotisíc eur.

Závan histórie a motorky na mieru

Prezentácia motoriek vyrobených a upravených na mieru bude na výstave pokračovať aj vďaka sekcii Customs of Slovakia. V tomto roku sa v rámci nej môžete tešiť aj takmer 100-ročný nádherný kúsok z motocyklovej histórie – model Gnome-Rhône z roku 1928.

Adrenalín, rock, zábava a súťaže

Kaskadérska moto-show v podaní českého stuntridera Adama Peschla a jeho Special Brothers Team vás dostane do varu. Každý deň od piatka do nedele na vás čaká nádielka odvážnych a nebezpečných kúskov, ktoré budete sledovať so zatajeným dychom. Do správnej nálady vás dostane aj mediálny partner výstavy, Rádio ROCK. Rocková hudba, akčné súťaže o parádne ceny, zaujímavé rozhovory, ale aj parádne koncerty vám na výstave spríjemnia každý deň od štvrtka do nedele. Kompletný sprievodný program nájdete tu.

Výstava Motocykel bude otvorená od 9. do 12. marca, každý deň od 9:00 do 19:00, v posledný deň do 17:00. Na mieste sa budete môcť zapojiť aj do súťaže o 3x súpravu moto-pneumatík. Vstupenky je možné zakúpiť na mieste, alebo v sieti Predpredaj.sk.

