Valentínske tričko s vlastnou Potlačou ? Takto si ho vyrobíš!

Okrem darčekov pre páry tu nájdeš aj valentínske tričko s vlastnou potlačou pre mamu, mikiny z lásky či vankúš v tvare srdca a hrnčeky s motívom lásky. Dôležité je, že máš na výber z troch možností. Buď si vyrobíš darček s vlastným dizajnom alebo fotkou – čiže valentínsky darček s vlastnou potlačou, alebo si vyberieš niektorý z našich predvolených motívov, ktoré si môžeš dotvoriť podľa seba. To všetko, samozrejme, online! No a keď sa ti nechce vymýšľať vlastný dizajn, jednoducho si do košíka hodíš niektorý z našich hotových valentínskych darčekov. Nech už sa rozhodneš akokoľvek, darček ti zabalíme, pošleme a do pár dní ho máš doma. Pozrime sa teraz bližšie na jednotlivé možnosti:

Vytvoríš si vlastné valentínske tričko s fotkou. Vyberieš si fotku, nahráš ju do online Kreátora a následne sa už len „hráš“ s jej umiestnením a veľkosťou. Odporúčame ti pridať fotku páru – čiže nie len tvojej priateľky/priateľa, ale takú, kde ste obaja spolu, a doplniť ju o zaľúbený nápis na tričko.

Vytvoríš si Valentínske tričko s predvoleným obrázkom s témou láska. V ponuke máme iks valentínskych motívov na tričko. Ber ich ako základ, ktorý môžeš ďalej upravovať – napríklad pozmeniť nápisy, zmeniť farby či veľkosť samotného motívu. Je to skvelé riešenie, keď potrebuješ nakopnúť svoju kreativitu.

Vyberieš si hotové valentínske tričko. Pripravili sme niekoľko hotových tričiek, vankúšov a hrnčekov s overenými valentínskymi motívmi. V tomto prípade si len vyberieš ten valentínsky darček, ktorý sa ti najviac páči, hodíš ho do online košíka, a je to. Nepotrebuješ nič vytvárať; vyberáš si z hotových produktov.

Ako vytvoriť valentínske darčeky s vlastnou fotkou

Fotografia zaľúbencov je základom na personalizovaný a originálny darček na Valentína. Aby to však nebola „len“ fotka, ponúkame ti overené tipy na valentínsky dizajn tričiek a darčekov od našich užívateľov.

Valentínska vtipná fotka páru na tričku

Popravde, ak chceš potlač tričiek s fotkou seba a svojho partnera či partnerky, najskôr sa zamysli nad tým, ako by mal taký motív vyzerať, aby ste ho spolu naozaj nosili. Obyčajná fotka totiž môže vyzerať pekne ako suvenír, ale na tričku potom môže pôsobiť celkom nudne. Akonáhle však spravíte s partnerom grimasu alebo sa odfotíte v netradičnej, smiešnej polohe, dostane tričko iný rozmer. Takže, zvesela na crazy fotoshooting – ulovení už ste, buďte uletení!

Valentínska potlač mikín – nápis vzadu, fotka vpredu

Predstav si potlač mikín pre zamilovaných, ktorá funguje skoro ako športový dres. Vpredu je fotografia vášho páru, napríklad v objatí alebo ako sa držíte za ruky (mala by to byť fotografia v dobrej kvalite a taká, ktorá je vašou spoločnou obľúbenou) a vzadu – tam, kde býva meno hráča – nápis: 'XY rokov spolu'. Skvelý statement vzťahu a kúsok, ktorý budete obaja s hrdosťou nosiť!

Valentínsky hrnček s fotkou

Predstav si, aké skvelé je popíjať svoju rannú kávu alebo čaj z hrnčeka, na ktorom je tvoja láska v zvodnej polohe. Nemusí ísť pritom o žiadnu drsnú erotiku, stačí sexy úsmev či poodhalené tehličky na bruchu (ak nimi disponuješ) – to tvoj ranný nápoj dostatočne okorení!

Partnerský vankúš s fotkou a nápisom

Občas sú chvíle, keď tvoj partner či partnerka musí zaspávať sám. Práve vtedy je neoceniteľný vankúš s fotkou tvojej tváre. Je to jednoduché, sprav si selfie s dobrým rozlíšením (vyskúšaj napríklad čiernobiely variant, vyzerá super) a umiestni potlač na celý vankúš. Tvoje teplé objatie síce nenahradí, ale tvojej láske sa bude zaspávať neporovnateľne lepšie!

