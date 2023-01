Slovenský stavebný inžinier získal nomináciu na svetovú cenu FIB za prácu na mostných konštrukciách

Ján Laco niekoľko rokov pôsobil v zahraničí v jednej z najväčších projektantských spoločností a najviac času strávil vo Veľkej Británii, kde sa venoval predovšetkým mostným konštrukciám. Projekty v jeho portfóliu však môžete nájsť po celom svete. K tým najzvučnejším patrí napríklad statický prepočet mostu Hammersmith v Londýne. Je uznávaným odborníkom na dodatočné predpätie mostov a s organizáciou FIB prišiel už niekoľkokrát vo svojej kariére do kontaktu práve vďaka jeho odborným príspevkom na túto tému, ktorou sa zaoberá už od štúdia PhD. Momentálne je taktiež členom niekoľkých pracovných skupín tejto organizácie.

Národný výbor FIB Veľká Británia ho nominoval ako jedného z troch kandidátov za Veľkú Britániu do svetového finále v tejto kategórii. Odborná porota zložená zo špičkových odborníkov a profesorov z popredných univerzít v Európe a Spojených štátoch bude hodnotiť projekty, na ktorých kandidáti pracovali počas svojej kariéry. V prípade úspechu bude môcť Ján Laco odprezentovať svoju prácu pred tými najlepšími v odbore na svetovom sympóziu v júni 2023 v Turecku.

Ing. Ján Laco PhD. vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Stavebný inžinier má za sebou viac ako 50 projektov po celom svete, hlavne na Slovensku, v Spojenom Kráľovstve, Hongkongu, na Srí Lanke, vo Švédsku a v Dánsku. Špecializuje sa na návrhy oceľových, betónových a spriahnutých mostov a na posúdenie veľkorozponových konštrukcií.

Počas svojej kariéry získal bohaté skúsenosti so statikou mostov, projektovým manažmentom, optimalizáciou nosných systémov, asset manažmentom, hodnotovou analýzou, redukciou uhlíkovej stopy a design kódmi ako EN, BS, DMRB, Aashto, ACI, HK code, Swedish assessment standards.

Ján Laco bol ocenený organizáciou „American Society of Civil Engineers“, kde získal prestížne uznanie za svoju prácu ako odborný recenzent „Recognition for outstanding service as a reviewer“. Zo zahraničných organizácii je členom „Engineering Council“ a „Institution of Civil Engineering“ a na Slovensku je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov. Aktuálne pôsobí na Slovensku, kde si založil projektantskú firmu, ktorá sa zameriava na mostné konštrukcie a má v portfóliu niekoľko slovenských ako aj zahraničných projektov.

