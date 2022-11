Bola hviezda nad Betlehemom naozaj hviezdou?

Aj vám sa čoraz intenzívnejšie parí z hlavy pri vymýšľaní, čím obdarovať svojich milovaných? Nie ste v tom sami. Pre každého je to väčšia či menšia každoročná dilema. No tých dilem okolo Vianoc je zdá sa viac.

Symbolika obdarovávania sa na Vianoce pochádza z legendy o troch kráľoch, ktorí novonarodenému Ježiškovi po dlhej púti zo západu, severu a juhu priniesli dary na východ - do Bajt Lahmu (Betlehem), na západný breh rieky Jordán.

V legende sa hovorí o kométe, ktorú mali nasledovať, aby miesto narodenia nového kráľa našli, no podľa súčasných výpočtov astronómov šlo v čase predpokladaného narodenia Ježiša najpravdepodobnejšie o konjunkciu planét Saturn a Jupiter. Ako sa teda nad všetky Betlehemy, ktoré si kladieme na Vianoce pod stromček dostala kométa?

Jedno z najslávnejších vyobrazení chudobnej maštale so Svätou rodinou je dielom renesančného umelca Giotta di Bondoneho. Keď dielo zdobiace kaplnku Scrovegniovcov v Padove roku 1305 dokončil, veľmi pravdepodobne sa pri maľovaní svetla na oblohe inšpiroval Halleyho kométou (tá sa vtedy samozrejme takto nevolala), ktorá bola dobre viditeľná okolo roku 1301. Ako sa na to prišlo? Opäť raz takzvaným „reverzným inžinierstvom.“ Astronómov a vedcov vždy zaujímalo, čo ľudia videli na oblohe v minulosti a aký význam týmto javom pripisovali.

Zaujímavostí okolo dátumu, miesta, symbolov a tradícií viažucich sa s Vianocami je v každej kultúre a dokonca i v každom regióne toľko, že ich spísanie by vyústilo do obsažnej knihy. Vráťme sa však k obdarovávaniu a darčekom. Keď svojim blízkym, rodičom, kamarátom. priateľkám, frajerom či zamestnancom nehodláte darovať truhlicu zlata, kadidlo ani myrhu, inšpirujte sa pokladmi, ktoré máme na Slovensku. Darovať niečo vzácne, naše a ešte aj zdraviu prospešné – to sa počíta!

Poklady spod zeme

Je jedno miesto, kde príroda ukazuje svoju neuveriteľnú liečivú silu po stáročia. Viac ako sto rokov na tomto mieste stojí hotel, ktorý je architektonicky považovaný za perlu secesie. Reč je o päťhviezdičkovom hoteli Thermia Palace, ktorý má svoje miesto priamo nad žriedlom vzácnej geotermálnej vody na piešťanskom Kúpeľnom ostrove. Ruka v ruke – a to doslova - je s ním spojený secesný Kúpeľný dom Irma, v ktorom je legendárne Bahnisko a Zrkadlisko. Tieto dve čarovné miesta vás vizuálne prenesú do jednej z rozprávok z Tisíc a jednej noci a pocitovo vás privedú na vrchol relaxu a blaha

To však nie je všetko, čo piešťanský Kúpeľný ostrov ponúka. Obrovské Balnea Health Spa, fantastickú gastronómiu, profesionálny prístup lekárov, fyzioterapeutov a personálu môžete svojim milovaným darovať vo forme darčekového poukazu na pobyt v hoteli Thermia Palace. Darčekom a pozvaním na spoločný pobyt ulahodíte aj najnáročnejším.

Exkluzívne chvíle strávené v Mekke slovenského kúpeľníctva si môžete užiť aj spolu s kamarátkami či kolegami. V prípade, že si nepotrpíte na voľnomyšlienkársku secesiu a máte radšej severom šmrncnutú vzdušnosť a čisté línie, tým pravým miestom, na ktoré máte kúpiť darčekový poukaz je hotel Esplanade. Vstup do Bahniska a Zrkadliska budete mať na skok, Balnea Health Spa je s Esplanade spojený priamo a nič vám nebude brániť ani v užívaní si vnútorného či vonkajšieho termálneho bazéna. Široký výber jedál podávaných formou švédskych stolov v reštaurácii vás bude baviť počas celého pobytu a garantujeme vám, že na takýto darček zaručene nikomu nebude sadať doma na poličke prach. Stačí pár klikov na www.ensanahotels.com /sk a vianočné obdarovávanie máte na tento rok vyriešené!

