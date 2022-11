Steven Spielberg nakrútil nádherný film. Do kín príde v decembri

Galéria fotiek (2) Zdroj: Forum Film

E.T Mimozemšťan, Čeľuste, Indiana Jones, Jurský park, Schindlerov zoznam, Zachráňte vojaka Ryana, Minority Report, Chyť ma, ak to dokážeš, A.I. Umelá inteligencia, Vojna svetov – to je len niekoľko tých najlepších kúskov z filmografie jedného muža. Steven Spielberg je fenomenálny režisér, ktorý svojimi filmami dokáže zaujať a pobaviť nielen milióny divákov po celom svete, ale aj filmových kritikov a profesionálov. Svedčí o tom obrovský komerčný úspech jeho titulov, ako aj množstvo ocenení, ktorým kraľujú 3 zlaté sošky od Americkej filmovej akadémie.