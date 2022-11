AAA AUTO rozširuje ponuku úsporných áut, správnym výberom ušetríte ročne stovky eur

Galéria fotiek (2) Zdroj: AAA AUTO

Obstaranie osobného auta je pre väčšinu spotrebiteľov druhou najväčšou investíciou po kúpe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti. Najmä v čase rekordnej inflácie je pri kúpe vozidla nutné brať do úvahy nielen jeho obstarávaciu cenu, ale aj prevádzkové náklady, ktoré sú s vybraným modelom spojené. Povinné ručenie, havarijné poistenie, náklady na pravidelnú údržbu, ale aj priemerná spotreba dokážu pri nevhodnom výbere auta výrazne zasiahnuť rodinný rozpočet. Napríklad prevádzka naftového motora so spotrebou 6 litrov na sto kilometrov stojí pri ročnom nájazde 20 000 kilometrov a súčasných cenách pohonných hmôt vyše 2 300 eur. Na rozdiel od toho benzínový motor so spotrebou šesť litrov na sto kilometrov stojí pri rovnakom ročnom nájazde mierne cez 2 050 eur. Len na spotrebe paliva tak môžu motoristi pri správnom výbere auta ušetriť približne 250 eur ročne.