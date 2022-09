Kompletnú ponuku elektromobilov má zatiaľ iba Volkswagen

Je pre mňa elektromobil vhodný?

Ak sa však na vec pozeráte pragmaticky, s matematikou vám pomôže šikovná a užitočná aplikácia Volkswagen EV Check. O čo ide? Do aplikácie zadáte značku, model a motorizáciu vášho súčasného auta a následne len žijete svoj život a jazdíte tak, ako zvyčajne. Aplikácia rozpozná, keď idete autom a analyzuje váš pohyb, štýl jazdy... Skrátka vytvorí váš osobný profil mobility s prepočtom spotreby na vaše aktuálne auto.

Tento profil si môžete následne porovnať s ktorýmkoľvek z elektromobilov v ponuke značky Volkswagen. Zistíte tak, či by ste boli schopný absolvovať všetky jazdy s čisto elektrickým pohonom. A predovšetkým: koľko energie, CO2 a nákladov by ste ušetrili. Okrem toho si tiež môžete nechať odporučiť elektromobil, ktorý by vám najviac vyhovoval. K dispozícii je dokonca aj rozšírená realita. Môžete si váš vysnívaný elektromobil nechať zobraziť napríklad vo vašej garáži alebo pred domom.

Elektromobily pre masy

A ktorý to bude? Výber je široký. Začína sa modelom Volkswagen ID.3. Je to hatchback, ktorý je kompaktný zvonka (má rozmery ako VW Golf), ale vnútri ponúkne miesto takmer ako Passat. Obratnosťou sa vyrovná modelu up!. Batéria v podlahe a úplne iné priestorové nároky elektrického pohonu skrátka uvoľňujú viac miesta posádke a batožine. VW ID.3 je technologicky veľmi prepracované auto – na želanie ponúka Matrix LED svetlá, head-up displej so systémom rozšírenej reality, inteligentné asistenčné systémy, čiastočne autonómnu jazdu a jedinečnú interaktívnu svietiacu lištu ID. Light, pomocou ktorej dokáže auto lepšie komunikovať s vodičom. O tom, že ID.3 treba brať vážne, svedčí aj fakt, že výkon jeho elektromotora dosahuje úroveň až 150 kW (204 k). Na výber máte dve batérie s využiteľnou kapacitou 58 alebo 77 kWh, ktoré ponúkajú autu dojazd 429, resp. 558 podľa normy WLTP.

Ak potrebujete niečo väčšie, máte na výber priestranné aerodynamické SUV Volkswagen ID.4 alebo jeho súrodenca s prívlastkom SUV-kupé a ešte lepšou aerodynamikou: Volkswagen ID.5. Tieto modely ponúkajú za príplatok aj pohon všetkých štyroch kolies pridaním ďalšieho elektromotora na prednú nápravu. Vrcholné verzie s označením GTX dosahujú pri dostatočnom nabití maximálny výkon až 220 kW (299 k), majú športovejšie naladený podvozok, exkluzívny interiér a dizajn. Nabíjanie výkonom až 135 kW zabezpečí iba krátke prestávky na doplnenie energie na dlhších cestách.

Štýlovo alebo elegantne?

Čoskoro sa na našich cestách začne objavovať maximálne štýlový ID. Buzz, ktorý posúva možnosti elektrickej platformy ešte ďalej. Taktiež ponúka (zatiaľ) najrýchlejšie nabíjanie spomedzi všetkých modelov ID.: až 170 kW! Nabitie z 5 na 80 % tak trvá pri najväčšej batérii iba 30 minút.

A čo budúcnosť? Nedávno odhalený koncept ID. Aero ukazuje, že elektromobil môže mať aj maximálne elegantné tvary, ktoré kladú iba minimálny odpor vzduchu a teda rovnakej technike umožňujú rovnakej technike dosiahnuť oveľa lepšiu spotrebu a dlhší dojazd.

